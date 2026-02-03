Zeybekci ve Palandöken Esnaf Sorunlarını Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zeybekci ve Palandöken Esnaf Sorunlarını Görüştü

03.02.2026 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ile esnafı ele aldı.

(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, TESK Başkanı Bendevi Palandöken'i ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esnaf ve sanatkarlarımızın üretimde, istihdamda ve ekonomik dengede taşıdığı hayati rolü; karşılaştıkları sorunları ve çözüm yollarını kapsamlı şekilde ele aldık. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda; emeğiyle kazanan, üreten ve ayakta duran esnafımızın yanında olmaya, ortak akıl ve güçlü iş birliğiyle yol yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Palandöken:  Sayın Zeybekçi ile esnaf ve sanatkarlarımızı ilgilendiren genel meseleleri görüştük

TESK Başkanı Bendevi Palandöken de sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sayın Zeybekçi ile esnaf ve sanatkarlarımızı ilgilendiren genel meseleleri görüştük. Nazik ziyaretleri ve yapıcı görüşleri için Sayın Zeybekçi'ye teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Bendevi Palandöken, Nihat Zeybekci, AK Parti, Ekonomi, Güncel, Tesk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeybekci ve Palandöken Esnaf Sorunlarını Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
15:27
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
15:01
Türkiye’yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Türkiye'yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
14:37
Fenerbahçe’den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 16:52:29. #7.11#
SON DAKİKA: Zeybekci ve Palandöken Esnaf Sorunlarını Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.