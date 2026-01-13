Zeybekci, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Zeybekci, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" başlıklı fotoğrafını tercih eden Zeybekci, "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" isimli fotoğrafını seçti.

Zeybekci, "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını oylayarak, "Gazze'deki soykırımda, zulümde, işkencede bir annenin çaresizliği, gayreti, umudu." yorumunu yaptı.

Fotoğrafları seçerken zorlandığını ifade eden Zeybekci, "İlelebet saklanacak kalitede ve güzellikteler." dedi.

Gördüğü bütün fotoğraflarda "gönül ve sevgi" olduğunu kaydeden Zeybekci, "Fotoğrafı çeken kendinden çok şey katmış." diye konuştu.

Zeybekci, Anadolu Ajansı'na ve "Yılın Kareleri" oylamasında emeği olan herkese teşekkür etti.

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.