'Zeyna'nın katıldığı operasyonda 42 kilo 200 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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'Zeyna'nın katıldığı operasyonda 42 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

24.05.2022 19:15

- Van'ın Tuşba ilçesinde narkotik dedektör köpeği 'Zeyna'nın da katıldığı operasyonda 42 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

- Van'ın Tuşba ilçesinde narkotik dedektör köpeği 'Zeyna'nın da katıldığı operasyonda 42 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; ilimiz Tuşba ilçesinde tespiti yapılan bir iş yerinde narkotik dedektör köpeği Zeyna ile yapılan aramada 42 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi.

(İHA)

'Zeyna'nın katıldığı operasyonda 42 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
'Zeyna'nın katıldığı operasyonda 42 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
'Zeyna'nın katıldığı operasyonda 42 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
'Zeyna'nın katıldığı operasyonda 42 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
'Zeyna'nın katıldığı operasyonda 42 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa 'Zeyna'nın katıldığı operasyonda 42 kilo 200 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika


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