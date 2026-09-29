Zeynel Emre'nin Hayrettin Koç hakkındaki iddialarına avukatından yanıt: Borsa ve kripto hesabı dahi yok - Son Dakika
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Zeynel Emre'nin Hayrettin Koç hakkındaki iddialarına avukatından yanıt: Borsa ve kripto hesabı dahi yok

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Zeynel Emre\'nin Hayrettin Koç hakkındaki iddialarına avukatından yanıt: Borsa ve kripto hesabı dahi yok
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Fon soruşturması kapsamında adı gündeme gelen Hayrettin Koç’a ilişkin iddialara avukatından yanıt geldi. YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin Koç’un yaklaşık 200 milyon Euro'luk işlemler gerçekleştirdiği yönündeki sözlerinin ardından konuşan avukat Orhan Bakır, müvekkilinin söz konusu fonlarda hiçbir işlem yapmadığını savundu. Bakır, Koç’un herhangi bir borsa veya kripto hesabının bulunmadığını da belirtti.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerinde adını verdiği Hayrettin Koç hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Emre, Koç adına yaklaşık 200 milyon Euro'luk işlemler yapıldığı yönünde iddialar bulunduğunu söylemişti. Koç’un avukatı Orhan Bakır ise müvekkilinin söz konusu fonlarda herhangi bir işlemi bulunmadığını, hatta adına kayıtlı borsa veya kripto hesabının dahi olmadığını belirterek iddiaları yalanladı.

“MÜVEKKİLİMİN SÖZ KONUSU FONLARDA HİÇBİR İŞLEMİ YOK”

Avukat Orhan Bakır, açıklamasında Hayrettin Koç’un çeşitli portföy yönetim şirketlerinin fonlarında yüksek tutarlı işlemler yaptığı ve buradan haksız kazanç sağladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Bakır, müvekkilinin adı geçen fonlarda herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini belirterek, “Müvekkilime ait bir borsa veya kripto hesabı dahi yoktur” dedi.

200 MİLYON EUROLUK İŞLEM İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, 29 Eylül’de düzenlediği basın toplantısında fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Hayrettin Koç’un adını gündeme getirmişti.

Zeynel Emre'nin Hayrettin Koç hakkındaki iddialarına avukatından yanıt: <a class='keyword-sd' href='/borsa/' title='Borsa'>Borsa</a> ve kripto hesabı dahi yok
YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre

Emre, Koç adına yaklaşık 200 milyon Euro tutarında işlemler yapıldığı yönünde iddialar bulunduğunu söylemiş, bu iddiaların MASAK incelemesiyle ortaya konulabileceğini ifade etmişti. Emre ayrıca, yeterli doğrulama yapılmadan isim açıklamayı parti olarak doğru bulmadıklarını belirtmişti.

“İDDİALARI SOMUT BELGELERLE İSPATLAYIN”

Koç’un avukatı Bakır ise açıklamasında söz konusu iddiaların müvekkilini hedef haline getirdiğini ve kişilik haklarına zarar verdiğini ileri sürdü.

Bakır, iddia sahiplerine çağrıda bulunarak ortaya atılan suçlamaların somut belgelerle kanıtlanmasını istedi.

“TÜM HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ”

Açıklamasının devamında müvekkilinin itibarının zedelendiğini belirten Bakır, iddiaları ortaya atan ve yayan kişiler hakkında hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

Bakır, “Bu asılsız iddiaları ortaya atan ve yayan kişiler hakkında tüm hukuki yollara başvurulacaktır” ifadelerini kullandı.

Koç'un avukatı şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde, müvekkilim Hayrettin Koç'un, kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen süreç kapsamında çeşitli portföy yönetim şirketlerinin fonlarında yüksek tutarlı işlemler yaptığı ve haksız kazanç elde ettiği yönünde gerçeğe aykırı iddiaların gündeme getirildiği görülmektedir.

Açıkça belirtmek isteriz ki, müvekkilimin söz konusu fonlarda hiçbir işlemi bulunmamaktadır. Müvekkilime ait bir borsa veya kripto hesabı dahi yoktur. Dolayısıyla müvekkilimin bu fonlar üzerinden herhangi bir kazanç elde etmesi mümkün değildir.

Hiçbir somut dayanağı bulunmayan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu iddialarla müvekkilim hedef gösterilmekte, kişilik hakları ve itibarı açıkça zedelenmektedir. İddia sahiplerini, iddialarını somut belgelerle ispat etmeye davet ediyoruz.

Bu asılsız iddiaları ortaya atan ve yayan kişiler hakkında tüm hukuki yollara başvurulacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."

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