Zeynep'in Kitap Aşkı

08.01.2026 11:39
Doğuştan hipotoni rahatsızlığı olan Zeynep, 4 yılda 500'den fazla kitap okuyarak kütüphane rekoru kırdı.

ANKARA'da Altındağ Belediyesi bünyesinde 4 yıl önce açılan Altın Mekan Kütüphanesi'nin en çok kitap okuyan üyesi 12 yaşındaki Zeynep Yüksekkaya oldu. Doğuştan hipotoni (kas zayıflığı) rahatsızlığı ve konuşma güçlüğü bulunan Zeynep Yüksekkaya, 4 yılda 500'ün üzerinde kitap okudu.

Zeynep Yüksekkaya, eğitim hayatına başladığı dönemde okulda kitaplarla tanıştı. Okuldaki okuma etkinliklerine atılan Zeynep, annesinin yönlendirmesiyle Altın Mekan Kütüphanesi'ne üye oldu ve düzenli olarak kitap okumaya başladı. Zeynep, zamanla okuduğu kitap sayısını artırdı ve 4 yıldır gittiği kütüphanede 500'ün üzerinde kitap okudu. Yüksekkaya, Nehir Yarar ve Şermin Yaşar gibi güncel yazarların hikaye kitaplarını okumayı çok sevdiğini söyledi. Kitap fuarları ve yazarların imza günlerini de takip ettiğini anlatan Zeynep, "Kitaplarla iç içe olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Kitaplarımı keyifle okudum ve hiç sıkılmadım. 500 kitabı 4 sene gibi bir süreçte okudum. Kitap okurken kendimi mutlu hissediyorum. Çünkü ben bir kitap kurduyum. Kitap okuyan herkesin hayal gücü genişler ve düşünceleri gelişir. Kitap okuduğum süreçte benim de hayal gücüm ve düşüncelerim gelişti. Eskisinden daha farklı düşünebiliyor ve daha iyi konuşabiliyorum. Her kitap bana yeni bir şey öğretiyor; okudukça yeni dünyalar keşfediyorum ve ufkum genişliyor. Arkadaşlarımı da kitap okumaya sık sık teşvik ediyorum" dedi.

'YAZAR OLMAK İSTİYORUM'

İlerde yazar olmak istediğini belirten Zeynep Yüksekkaya, "Nehir Yarar ve Şermin Yaşar en beğendiğim yazarlar arasında. Şermin Yaşar'ın en sevdiğim kitabı ise; Abartma Tozu ve Dedemin Bakkalı. Yazarın kitapları benim için çok eğlenceli. İleride Şermin Yaşar gibi kitap yazmak istediğimi biliyorum. Şermin Yaşar gibi kitap yazdığımda tüm çocuklar mutlu hissedecek, bunu biliyorum. Kendisiyle de yakın zamanda tanışmak istiyorum. 500 kitabı okuduğumda hiç sıkılmadım; çünkü çok konuşan bir çocuk değilim. Annemle birlikte kitap okuma saatleri yapıyoruz ve eğlenceli geçiyor. ve okuduğumuz kitaplar hakkında sohbet ediyoruz. Daha yeni ilkokula başlayan arkadaşlarıma da kitaplarımdan hediye ediyorum. Onlar da benim gibi okumayı sevsinler diye böyle bir şey yapıyorum" diye konuştu.

'ANNEM İÇİN DE ALIYORUM DİYORUM'

Zeynep Yüksekkaya, kütüphaneden aylık 20'ye yakın kitap aldığını belirterek, "Arkadaşlarımla çok görüşemediğim zamanlar kitaplar benim dostum oluyor. Okulda ödevlerim olmadığı zamanlar kütüphaneden daha çok kitap alıyorum. Benim yaşımdaki biri için en fazla 3 kitap veriyorlar. Ben bazen 'annemler için de kitap alıyorum' diyorum; fakat onların okuyacağı kitapları da kaçırarak okuyorum. Bir ayda 15-20 kitap okuduğum oluyor. Ama çoğunlukla yaz tatillerinde okuyorum; çünkü okul varken ödevlerimden dolayı daha az kitap okuyorum. En çok okumayı sevdiğim kitap türü masal; çünkü bana daha eğlenceli geliyor. Roman tarzı kitaplar okuduğum da oluyor, Karagöz ve Hacivat kitaplarını da okumayı seviyorum. Arkadaşlarım da kitap okuduğum için mutlu oluyorlar ama bazı arkadaşlarım kitap okumayı sevmiyor. Ben zorlayarak kitap okutuyorum" dedi.

'KİTAPLAR ARKADAŞI OLDU'

Zeynep'in annesi Zehra Yüksekkaya ise kendisinin de çocukluktan itibaren sıkı bir kitap okuyucusu olduğunu belirterek, "En büyük hayallerimden biri Zeynep'in doğduktan sonra onun böyle kitap okumayı sevmesiydi. Zeynep 1'inci sınıfa başladıktan sonra evimize yakın olan bu kütüphane açıldı. Onu hemen kütüphaneye üye yaptım. Sık sık buraya gelip beraber kitap okuyoruz. Zeynep tek çocuk olduğu için kitapları onun arkadaşı oldu. Hayal dünyası da çok geniş ve kitap okumayı seviyor" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

