Zeynep Selvili'nin babası vefat etti! Hüzünlü veda...

Büyük acı yaşayan Zeynep Selvili, babasının vefatını "Sen şu hayatın bana en güzel hediyesisin. Yeniden kavuşacağımız güne dek hoşça kal babiş, artık dedem ve babaanneme emanetsin" diye duyurdu. Selvili'nin yakınlarına da bir ricası vardı. Pandemi nedeniyle defin işlemlerinin aile arasında yapılacağını söyleyen Selvili, cenazeye çiçek ya da çelenk gönderilmemesini, arzu edenlerin babası için bağışta bulunmasını rica etti. Üst üste üzüntüler yaşayan Zeynep Hanım'a ben de baş sağlığı, babasına da Allah'tan rahmet diliyorum.

Hem restoranlar hem de sahipleri Bodrum Loft'un yolunu tutuyor!

Bodrum Loft'ta bu yaz Loft Elia, Papermoon ve Sunset hizmet verecek. Restoranların sahipleri de tatillerini 6 ay boyunca bu adreste geçirecek.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın geçen yılın temmuz ayında kapılarını açan 'modern köy' projesi Bodrum Loft, kısa zamanda popüler olup cemiyet hayatının önde gelen isimlerine ev sahipliği yapmıştı. Pandemi döneminin uzamasıyla Bodrum'da kalmaya devam eden ünlüler için gözlerden uzak bir tatil seçeneği olarak öne çıkan Bodrum Loft'ta bu yılın yaz sezonu için şimdiden hareketlilik başladı.

Bodrum Loft'un 2021 yılı mayıs–ekim arası dönemdeki 6 aylık kiralamaya yönelik satışları daha geçen kasım ayından tamamlandı. Konaklamalar anlamında 2021 yazını kapalı gişe olarak geçirecek tesisten elini çekmeyen Hamdi Akın, ardı ardına Bodrum Loft'ta yer almak isteyen ses getirecek restoran markalarıyla anlaşıyor.

PAPERMOON'DAN SONRA SUNSET DE GİDİYOR

Bodrum Loft'ta geçen yıl sadece İstanbul'daki Mürver Restoran'ın şefi Yılmaz Öztürk'ün başında bulunduğu Loft Elia Restoran hizmet vermişti. Bu yıl Loft Elia'nın yanı sıra İstanbul'da cemiyet hayatının ünlü isimlerinin adresi olan, Akkök Ailesi'ne ait Papermoon'un da bir şube açması için anlaşıldı.

Geçen hafta ise Hamdi Bey yine İstanbul'un bir başka marka mekanı Ulus'taki Sunset Restoran'ı köye getirmek için anlaşma yaptı. Sunset, bu yaz Bodrum Loft'ta bir suşi bar açacak. Loft Elia, Papermoon ve Sunset'ten oluşan güçlü yeme-içme alanları sadece Bodrum Loft'ta konaklayanlara değil, teknesi ve araçlarıyla tesise gelenlere de hizmet verecek.

RESTORAN SAHİPLERİ DE BU YAZ KÖYDE KALACAK

Yine bana gelen bilgilere göre popüler restoran markalarını Bodrum Loft'a çeken Hamdi Akın, hızını alamayıp bu restoranların sahipleriyle de 'köyde' konaklamaları için anlaşmaya varmış. Buna göre önce Papermoon'un sahipleri Alize ve Raif Dinçkök, şimdi de Sunset Restoran'ın sahibi Barış ve Alize Tansever bu yaz tatillerini Bodrum Loft'ta geçirmek için 6 aylık kiralama yapmış.

2021 yazı şimdiden hareketli olacağa benziyor. Tabii öncelikle içinde bulunduğumuz pandemi koşullarının hafiflemesi şart!

İkizler 1 yaşında

Genç iş insanı Hakan Kosif ve Brezilyalı eşi Evelize Kosif, ikiz çocuklarının ilk yaşını kutladı.Geçtiğimiz yıl Amerikan Hastanesi'nde ikinci kez doğum yapan Brezilyalı gelin Evelize Kosif, ikiz bebek sahibi olmuştu. Üç çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat yaşayan genç çift, ikiz bebeklerinin ilk doğum günü için mini bir kutlama yaptı. Theo'dan sonra dünyaya gelen ikiz bebekler Taylan ve Eliza, doğum günü pastasının mumlarını birlikte üfledi. Babaanne Meral Hanım ve dede Hasan Kosif koronavirüs nedeniyle uzun süredir görmedikleri torunlarına doğum günü sayesinde kavuştu.

Satışlar iyi gidiyor

Pinko ve Koton markalarına hazırladığı koleksiyonlarla rüştünü ispatlayan cemiyetin ünlü ismi Arzu Sabancı, sene başında kendi adını taşıyan markası "Arzu Sabancı Studio"yu kurmuştu. Stiliyle kadınlara ilham kaynağı olan Sabancı, 810 bin takipçisiyle Instagram'ın da fenomen isimlerinden.

Birkaç hafta önce online web sitesini açan ve markasının ilk koleksiyonunu tüketiciyle buluşturan Arzu Hanım'ın keyfinin yerinde olduğunu öğrendim. Çok doğru bir kararla, herkesin pandemi nedeniyle evde olduğu dönem rahat ve şık tasarımlardan oluşan "Activewear" koleksiyonuyla start alan Arzu Sabancı Studio, kısa sürede yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başarmış.