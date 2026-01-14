Zeynep Sönmez Avustralya Açık'ta Finale Yükseldi - Son Dakika
Zeynep Sönmez Avustralya Açık'ta Finale Yükseldi

14.01.2026 10:23
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde final turuna ulaşarak umut verdi.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde final turuna yükseldi.

Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki Zeynep, elemelerin ikinci turunda Arjantinli Julia Riera ile karşılaştı. Zeynep, Melbourne kentindeki organizasyonda rakibini 1 saat 13 dakika sonunda 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek elemelerde adını final turuna yazdırdı.

Milli tenisçi, elemelerin final turunda klasmanın 212. sırasındaki Rus tenisçi Anastasia Gasanova ile ana tabloya çıkma mücadelesi verecek. ???????

Kaynak: AA

