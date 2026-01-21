Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta Üçüncü Tura Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta Üçüncü Tura Yükseldi

21.01.2026 08:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Anna Bondar'ı yenerek üçüncü tura yükselen ilk Türk sporcudur.

(ANKARA) - Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık ikinci tur mücadelesinde Macar Anna Bondar'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.

Avustralya Açık'taki ikinci tur mücadelesinde rakibi Anna Bondar'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden 23 yaşındaki Zeynep Sönmez, üçüncü tura yükselme başarısını gösteren ilk Türk sporcu oldu.

Zeynep Sönmez, Yuliya Putintseva ile üçüncü tur maçını 23 Ocak Cuma günü oynayacak.

Kaynak: ANKA

Zeynep Sönmez, Avustralya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta Üçüncü Tura Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeytani plan Kendini aracını ilanda görünce kabusu yaşadı Şeytani plan! Kendini aracını ilanda görünce kabusu yaşadı
Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
DEİK’te Liyakat Tartışması: Kurumsal yapı mı, aile şirketi mi DEİK'te Liyakat Tartışması: Kurumsal yapı mı, aile şirketi mi?
İslam Memiş’ten gram altın için çılgın tahmin İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası

09:21
Luis Suarez, PSG’yi tek başına yıktı
Luis Suarez, PSG'yi tek başına yıktı
09:13
Dün gece kabusu yaşayan Guardiola gözünü Galatasaray’a dikti
Dün gece kabusu yaşayan Guardiola gözünü Galatasaray'a dikti
08:36
Merkez Bankası’ndan yeni Papara kararı
Merkez Bankası'ndan yeni Papara kararı
08:26
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu
08:16
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık’ta 3. turda
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. turda
08:16
Trump’tan “suikast“ açıklaması: Bana bir şey olursa İran’ı haritadan silecekler
Trump'tan "suikast" açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 09:32:11. #7.11#
SON DAKİKA: Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta Üçüncü Tura Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.