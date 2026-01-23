Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta Veda Etti

(ANKARA) - Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık tek kadınlar üçüncü turunda Yuliya Putintseva'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.
Avustralya Açık tek kadınlarda ilk kez üçüncü tura yükselen Türk sporcu Milli tenisçi Zeynep Sönmez, bu turda Kazakistan'dan Yuliya Putintseva ile karşılaştı.
İlk seti 6 - 3 kaybeden Sönmez, ikinci seti çekişmeli bir oyunun ardında "Tie break" ile 7-6 kazandı. Son sette Yuliya Putintseva, 6-3 üstünlük kurdu ve maçı 2-1 kazandı.
Zeynep Sönmez, böylece üçüncü turda turnuvaya veda etti.
