Zeynep Sönmez'den Filistin'e Destek

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 3. tura yükselerek Türk tenis tarihinde bir ilki başaran milli sporcu Zeynep Sönmez, Filistin'i unutmadı.

Dünyanın en prestiji organizasyonlarından biri olan Avustralya Açık'ta mücadele eden Zeynep, tenisçilerin raketlerindeki titremişi engellemek için kullandıkları aparatta "karpuz dilimi" simgesine yer vererek Filistin'deki soykırıma dikkati çekti.

Filistinlilerin azim ve direnişinin simgesini temsil eden "karpuz dilimi"ni raketinde kullanan Zeynep, İsrail'in işgali ve soykırımı altındaki Filistin'e destek verdi.

Daha önce de maç kıyafetine "karpuz dilimi" rozeti takan Zeynep, zulüm altındaki Filistin halkının yanında olduğunu göstermişti.