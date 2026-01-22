Zeynep Sönmez Tarihe Geçmeye Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Zeynep Sönmez Tarihe Geçmeye Hazır

22.01.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta Putintseva'yı yenerse grand slam'de 4. tura çıkan ilk Türk olacak.

Zeynep Sönmez, yarın Avustralya Açık'ta Yulia Putintseva ile oynayacağı maçı kazanması halinde grand slam turnuvalarında 4. tura çıkan ilk Türk tenisçi olacak.

Dünya sıralamasının 112. basamağındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar 3. tur maçında klasmanın 94 numarası Kazak Putintseva ile karşılaşacak. Yarın Kia Arena'da yapılacak mücadele, TSİ 03.00'teki Learner Tien-Nuno Borges maçının ardından başlayacak.

Zeynep, Putintseva'ya karşı kariyerinin ilk karşılaşmasını oynayacak. Grand slam turnuvalarında 3 defa çeyrek finale (2016 ve 2018 Fransa Açık, 2020 ABD Açık) çıkan Putintseva, Avustralya Açık'ta ise 3. turdan ötesini göremedi.

Geçen yıl klasmanda 69'unculuğa kadar tırmanan 23 yaşındaki Zeynep, WTA turnuvalarındaki tek şampiyonluğunu 2024 Merida Açık Turnuvası'nda elde etti.

Dünya sıralamasındaki en iyi derecesi 20'ncilik olan 31 yaşındaki Putintseva'nın ise WTA düzeyinde 3 tekler şampiyonluğu (2019 Nürnberg Kupası, 2021 Budapeşte Grand Prix, 2024 Birmingham Açık) bulunuyor.

Zeynep tarihe geçmenin eşiğinde

2025'te açık dönemdeki bir grand slam turnuvasında teklerde 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi ve aynı sezonda 4 büyük turnuvada da ana tabloda yer alan ilk Türk kadın tenisçi ünvanlarının sahibi olan Zeynep, başarılarına bir yenisini eklemek istiyor.

Kategori ve yıla göre ana tablodaki katılımcı sayıları farklı olduğu için doğrudan kıyaslama yapılamasa da Zeynep, yarın korttan galip ayrılırsa grand slam turnuvalarında 4. tura (son 16) yükselen ilk Türk tenisçi olacak.

Çiftler ve açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, yalnızca amatör oyuncuların alındığı prestijli turnuvalara katılmasına izin verilmesi) öncesindeki bazı büyük turnuvaların tekler ana tablosunda 128 değil 64 katılımcı yer alıyor. Bu, çeyrek finale çıkmak için 4 yerine 3 tur geçmenin yeterli olduğu anlamına geliyor.

Bahtiye Musluoğlu 1950'de 3. turu gördü

Açık dönem öncesi Bahtiye Musluoğlu, Türk tenisinin ilk büyük başarısına imza attı.

1950 yılında Fransa Tenis Federasyonundan gelen davetle Roland Garros'ya (o zamanki adı Fransa Şampiyonası) katılan Musluoğlu, ilk turu maç yapmadan geçti. Musluoğlu, 2. turda Fransız Simone Houllier-Larousse'u 2-0 (6-2, 6-3) yenerek adını son 16 isim arasına yazdırdı.

Musluoğlu, 1 numaralı seribaşı ABD'li Margaret Osborne duPont'a 2-0 (6-0, 6-2) kaybettiği karşılaşma sonucu 3. turda elendi.

1999'da 81 yaşında hayatını kaybeden Bahtiye Musluoğlu'nun 1950 Fransa Açık'taki derecesi, 75 yıl sonra Zeynep Sönmez tarafından Wimbledon'da egale edildi.

İpek Şenoğlu'nun çiftlerde 3. turu var

Aktif kariyerini 2012'de noktalayan İpek Şenoğlu, çift kadınlarda katıldığı grand slam organizasyonlarında 3. tur gördü.

Şenoğlu, 2004 ABD Açık'ta ABD'li Laura Granville, 2009 Wimbledon'da da Estonyalı Kaia Kanepi ile beraber 3. turda (son 16) oynadı.

Erkeklerde ise 3. tura yükselen milli tenisçi bulunmuyor. Marsel İlhan, ABD Açık'ta 3 kez (2009, 2011, 2015), Wimbledon'da 2 kez (2010, 2015), Fransa Açık (2011) ve Avustralya Açık'ta (2010) ise birer kez 2. tura adını yazdırdı.

Grand slam turnuvalarında 3. tura çıkan Türk tenisçiler şunlar:

Tekler

Bahtiye Musluoğlu: 1950 Fransa Açık

Zeynep Sönmez: 2025 Wimbledon, 2026 Avustralya Açık

Çiftler

İpek Şenoğlu: 2004 ABD Açık, 2009 Wimbledon

Kaynak: AA

Zeynep Sönmez, Avustralya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zeynep Sönmez Tarihe Geçmeye Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı Yaptığı şeytanın aklına gelmez 87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez
Kartalkaya’da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy’a sert sözler Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy'a sert sözler
Tedesco’dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Kar yağdı ama rahatlatmadı Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo Kar yağdı ama rahatlatmadı! Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo
Genç kızların erkek kavgası: 60’tan fazla tokat yedi Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

12:03
Özlem Zengin’in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
Özlem Zengin'in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
12:03
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore’den gelen görüntüye bakın
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 12:43:49. #7.11#
SON DAKİKA: Zeynep Sönmez Tarihe Geçmeye Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.