Zeynep Sueda Dal, 9 Ödül Kazandı

22.01.2026 13:00
Zeynep Sueda Dal, bağlama ile 3 yarışmada toplam 9 ödül alarak uluslararası başarıya imza attı.

ANKARA Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Lisesi'nde 10'uncu sınıf öğrencisi Zeynep Sueda Dal (15), Dünya Çevrimiçi Müzik Yarışmaları Organizasyonu (WOMCO) tarafından düzenlenen 3 farklı yarışmada, bağlamasıyla icra ettiği 'Haydar Haydar' eseriyle 3'ü jüri özel ödülü olmak üzere toplam 9 ödül aldı.

Küçük yaşlarda babası Nesim Dal'ın kendisine bağlama çaldığı Zeynep Sueda Dal, 5 yaşında bağlama çalmayı öğrendi. Dal, ilkokul ve ortaokulu bitirdikten sonra yetenek sınavı ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Lisesi'ne girdi. 10'uncu sınıf öğrencisi olan Dal, Dünya Çevrimiçi Müzik Yarışmaları Organizasyonu tarafından 3 yıldır çevrimiçi olarak düzenlenen 3 farklı yarışmaya katıldı. Dünya Büyük Ödülü Uluslararası Müzik Yarışması (World Grand Prix International Music Contest), Dünya Sanatsal Müzik Ödülü Yarışması (World Artistry Music Award) ve New York Müzik Ödülü Yarışmasında (New York Music Award) hem kendi yaş grubunda hem de tüm yaş gruplarında bağlamasıyla 'Haydar Haydar' eserini icra eden Dal, 5 altın ödül ve 1 platinum ödül sahibi oldu. Dal ayrıca, jüri tarafından yalnızca sınırlı sayıda kişiye verilen 3 jüri özel ödülünün de sahibi olarak teknik, ustalık ve özgün sanatsal kişiliğini uluslararası düzeyde onaylattı. Dal böylece, ülkesine 9 ödül kazandırdı.

'NOTA YERLERİNİ BABAM ÖĞRETTİ'

Babasının küçükken kendisine bağlama çaldığını söyleyen Dal, "Onun çalmasına alıştım. Sonra ben de çalmaya başladım. Kursa falan yazdırdılar. Bağlama kursuna yazıldığım zaman çok küçüktüm. 6-7 yaşındaydım. 10 yaşından küçükleri kursu almıyorlardı. O yüzden beni de kabul etmediler ilk başta. Sonra babam ve annem dedi ki; 'Bir çalsın siz görün.' Nota yerlerini falan o zamanlar biliyordum. Babam öğretmişti. Sonra çalınca da çok beğendiler. Hemen aldılar. O günden beri de hala iletişimdeler benimle. Okulda başarısı yüksek olan arkadaşlarım var. Yeni başlayan arkadaşlarım da var. Bana hep 'hocam' diye sesleniyorlar. Bölüm küçüklerim beni çok seviyorlar. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Zorlandıkları konularda yardım ediyorum" dedi.

'GÜNDE 7 SAAT ÇALIŞTIM'

Sosyal medyada 2 kızın bir yarışma kazandığını görmesiyle birlikte bu yarışmaları araştırdığını söyleyen Dal, "Araştırdıktan sonra başvuru zamanına son 4 gün kalan bir yarışma gördüm. 3 günde Haydar Haydar eserini günde 7 saat çalıştım. Çünkü son 4 gün kalmıştı. Hiç hazır olmayan bir parçaya başladım. Hocamla beraber çalıştık. Son gün de başvurumu gönderdim. Sonra güzel bir sonuç geldi. Dünya çapında olan bir yarışmada 14-17 yaş arasını kazandım. Orada birinci oldum. Aynı zamanda da National Music yaş kategorisi vardı. Orada da birinci oldum. Üstün başarı gördükleri için de jüriler birkaç kişiye verdikleri özel bir ödül verdiler. 'Üstün teknik özel ödülü' diye bir ödül. Sonra birkaç yarışmadan da yine aynı ödüller geldi. Bu şekilde toplam 3 yarışmada 6 kategoride 9 tane uluslararası ödülüm var şu anda" ifadelerini kullandı.

'BAĞLAMAYI DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUM'

Bağlamayı dünya sahnesine taşımak istediğini belirten Dal, "Senfonilerin önünde bağlama da olsun istiyorum ve senfonilerin önünde dünya çapında çalmak istiyorum. Uluslararası yarışmalarda daha çok başarı elde etmek istiyorum. Bağlamayı dünyaya daha çok tanıtmak istiyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: DHA

