Zeytin Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Zeytin Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

Zeytin Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Zeytin Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

16.05.2021 16:15
Zeytin Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Zeytin Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

Bir besin alerjisi vücudun bağışıklık sisteminin bir yiyeceğe karşı olumsuz bir tepki vermesi sonucu oluşmaktadır.

Bir besin alerjisi vücudun bağışıklık sisteminin bir yiyeceğe karşı olumsuz bir tepki vermesi sonucu oluşmaktadır. Bu yiyeceklerden birisi de zeytin olabilmektedir. Alerjik yiyeceklerin tüketilmesi vücutta histamin gibi kimyasalların salgılanmasına neden olur ve bunun sonucunda alerjik tepkimeler oluşabilir.

Zeytin Alerjisi Nedir?

Zeytin kalp sağlığını korumada ve vücuttaki kötü bakterilerin büyümesini engellemede yardımcı bir besin kaynağıdır. Ülkemizde çok sık tüketilen zeytin bazen alerjik reaksiyonlar gösterebilir. Zeytin ne kadar sağlıklı bir besin olsa da bazı kişilerin bağışıklık sistemleri zeytini kötü bir besin olarak algılayabilir. Zeytin alerjisi de bu şekilde ortaya çıkmaktadır.

Genel olarak geniz akıntısı, tıkanma ve hapşırma gibi belirtiler gösteren zeytin alerjisi her bünyede gösterebilir. Bu nedenle belirtilerinin göstermesi halinde mutlaka uzman bir doktora başvurulması gerekir.

Zeytin Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Zeytin bir ağaç türü meyvesi olup sağlık açısından çok sağlıklı bir besin kaynağıdır. Fakat sağlıklı olmasına karşı nadir olarak alerjik bir meyve olarak da karşımıza çıkmaktadır. Zeytin ile ilişkili en yaygın alerji mevsimsel polen alerjisi olmaktadır. Özellikle zeytin yetiştirilen yerlerde yaşayan kişiler zeytin polenine mevsimsel bir solunum alerjisi gelişebilmektedir.

Polen alerjisi en yaygın alerji türüdür. Pek çok kişi de görülebilmektedir. Polen alerjisinin yanında kontakt dermatit ve besin alerjileri de pek çok kişi görülmektedir.

Zeytinyağı daha az protein içermektedir. Bu nedenle zeytinin protein içeriği zeytinyağından daha fazladır. Bu duruma bağlı olarak zeytin meyvesinin zeytinyağına göre alerjik tepkime oluşturma olasılığı daha fazladır.

Zeytin Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Zeytin Alerjisi Belirtileri

Yiyeceklere karşı alerjik reaksiyondan kaynaklanan pek çok belirti bulunmaktadır. Bu belirtiler genellikle besinin tüketilmesinden yarım saat sonra ortaya çıkabilir. Zeytin alerjisinin belirtileri şunlardır:

- Sinüs boşluğunda şişkinlik

- Artan kafa basıncı

- Geniz akıntısı

- Sinüs ağrıları

- Öksürük

- Hırıltılı solunum

- Hapşırma

- Tıkanıklık

Zeytin alerjisinin cilt üzerinde gösterdiği belirtileri şunlardır:

- Ciltte kaşıntı

- Kurdeşen

- Şişme

- Döküntü ve egzama

- Kızarıklık

Gastrointestinal belirtiler ise mide ağrısı, kusma, bulantı ve ishal belirtilerini içermektedir. Ağır vakalarda ise anafilaksi oluşabilmektedir. Bu belirtileri ise şunlardır:

- Boğazlarda şişkinlik oluşması

- Kan basıncında düşüş meydana gelmesi

- Şok ve bilinç kayıplarının yaşanması

Zeytin Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Zeytin veya zeytinyağı alerjilerin belirtilerinin kişilerde görünmesi söz konusu ise mutlaka uzman doktora danışılması gerekir. Ayrıca zeytin alerjisinin geçebilmesi için zeytin ve zeytin ürünlerinden kaçınılması şarttır. Özellikle nefes almakta zorluk ve anafilaksi gibi ciddi alerjik reaksiyon yaşanması durumunda acil tıbbi yardım alınması da oldukça önemlidir.

Zeytin Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Vücudun bir gıdaya alerjisi belirtilerinin bulunması durumunda doktora gidilmeli ve belirli testler yaptırılmalıdır. Zeytin alerjisi veya başka bir gıdaya alerjinin olup olmadığı için yapılan test deri prick testidir. Bu test ile kişilerin alerjik reaksiyonlarının bulunup bulunmadığı öğrenilebilir. Bunlar dışında zeytin alerjisinden kurtulmanın en önemli yollarından birisi de zeytin ve zeytinyağı ürünlerinin tüketilmemesidir. Alerjinin bulunması durumunda bu besinden mutlaka uzak durulması gerekir.

Zeytin Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Zeytin Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Zeytin Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Zeytin Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


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