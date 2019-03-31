Son Dakika Haberleri: Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Şehit Olan Asker

Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Şehit Olan Asker

1 saat önce

Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in (22) naaşı Aksaray'a getirildi.

Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Şehit Olan Asker, System.String[]
Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in (22) naaşı Aksaray'a getirildi.

Karayolu ile Aksaray'a getirilen Ergen'in cenazesi, Somuncu Baba Külliyesi'ndeki Ervah Kabristanlığı önünde Aksaray Valisi Ali Mantı, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, şehidin babası Erdal Ergen, annesi Fadimana Balkış, aile üyeleri ve yakınları ile çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

Şehit Mustafa Ergen'in Türk Bayrağına sarılı naaşı, tekbirlerle cenaze aracından alınarak morga kaldırıldı.

Ergen'in cenazesinin yarın Ulu Cami'de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Aksaray Şehitliğinde toprağa verileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:51 Kaynak: AA

Aksaray, Güncel
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