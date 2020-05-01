'Zeytin fidanı' cinayetinde baba- oğul tutuklandı - Son Dakika

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, husumetli iki aile arasında zeytin fidanının kırılması nedeniyle çıkan, 1 kişinin yaşamını yitirdiği 9 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden Aziz Gökçen ve oğlu Ali Gökçen tutuklandı.

Olay, geçen çarşamba günü saat 22.30 Şehitler Mahallesi Çiçek Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Nar ailesinin evinin önünde bulunan zeytin fidanı kırıldı. Bunun üzerine Nar ailesi ile aynı mahallede oturan ve husumetli oldukları öğrenilen Gökçen ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada Aziz ve Ali Gökçen tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Selahattin Nar (20) hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı