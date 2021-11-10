Çiftçilerin zeytinlerle bahçeye 2021, 09.05, 1938 yazması
Çiftçilerin saygı duruşunda bulunması MANİSA - Türkiye Cumhuriyeti'ni kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'üncü yılında Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir grup çiftçi de anma programı düzenledi.
Dilek Mahallesi'ndeki bahçede zeytin toplayan çiftçiler, saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu.
Ağaca Türk bayrağı asan çiftçiler, topladıkları zeytinlerle de yere 2021, 09.05, 1938 yazdı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Zeytin toplayan çiftçilerden özel 10 Kasım anma etkinliği - Son Dakika