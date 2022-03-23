Zeytinburnu'nda asayiş ve uyuşturucu denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Zeytinburnu'nda asayiş ve uyuşturucu denetimi

23.03.2022 23:05
Zeytinburnu'nda asayiş ve uyuşturucu denetimi

ZEYTİNBURNU'da 60 polisin katılımıyla asayiş ve uyuşturucu denetimleri yapıldı.

ZEYTİNBURNU'da 60 polisin katılımıyla asayiş ve uyuşturucu denetimleri yapıldı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 60 polisin katılımıyla Zeytinburnu'nda asayiş ve uyuşturucu denetimleri gerçekleştirildi. Oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlar narkotik detektör köpekleri ile didik didik arandı. Üzerleri aranan bazı kişiler Genel Bilgi Toplama (GBT) taramasından geçirildi.


Zeytinburnu'nda asayiş ve uyuşturucu denetimi
Zeytinburnu'nda asayiş ve uyuşturucu denetimi
Zeytinburnu'nda asayiş ve uyuşturucu denetimi
Zeytinburnu'nda asayiş ve uyuşturucu denetimi
Zeytinburnu'nda asayiş ve uyuşturucu denetimi
YORUMLAR
500
Zeytinburnu'nda hamile eşini öldüren şahıs hakkında iddianame hazırlandı Zeytinburnu'nda hamile eşini öldüren şahıs hakkında iddianame hazırlandı Zeytinburnu'nda down sendromlu öğrenciler için boyama etkinliği düzenlendi Zeytinburnu'nda down sendromlu öğrenciler için boyama etkinliği düzenlendi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda asayiş ve uyuşturucu denetimi - Son Dakika


Son Dakika
23:17 Eşiyle fotoğrafını paylaşan Ece Erken duygulandırdı: Sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi
23:03 Rusya'nın G-20'den çıkarılacağı öne sürüldü! Putin anında harekete geçti! Zirveye gidiyor
22:23 Eko İklim Zirvesi öncesi Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz'dan dikkat çeken açıklama: İklim değişikliği devrimini Ankara'dan başlatmak istiyoruz
21:57 ABD'nin üzerinde çalıştığı Ukrayna raporu tamamlandı! Rusya için "Savaş suçu işliyorlar" dedi
21:55 Bakan Varank'la bir araya gelen Bakan Nebati'nin paylaşımı dikkat çekti Müjdelerimiz yakında
21:44 Defineciler dünyanın en büyük hazinesinin peşinde! Kazı şimdiden heyecan yarattı
20:51 Bodrum Belediyesi'nde imar usulsüzlükleri iddiası üzerine inceleme başlatıldı
20:46 Zelenski'den dev şirketlere "Rusya'nın savaşının sponsoru" iması geldi
20:42 Voleybol sahasında fırtına gibi esen Milli yıldız Hande Baladın, paylaşımlarıyla da sosyal medyayı salladı
20:28 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 161 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 23:23:56. #1.12#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda asayiş ve uyuşturucu denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement