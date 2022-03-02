Zeytinburnu'nda husumetlisini yaralayan Afgan silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda husumetlisini yaralayan Afgan silahla vurularak öldürüldü

02.03.2022 23:58
Zeytinburnu'nda husumetlisini yaralayan Afgan silahla vurularak öldürüldü

Zeytinburnu'nda husumetlisini tabancayla yaralayan Afgan, yaralı gencin arkadaşları tarafından öldürüldü.

Zeytinburnu'nda husumetlisini tabancayla yaralayan Afgan, yaralı gencin arkadaşları tarafından öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Nuripaşa Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Sokak'taki bir iş yerinin önünde toplanan Afganistan uyruklu bir grup genç, sohbet etmeye başladı.

Bu sırada, iş yerinin önüne gelen başka bir Afgan, gençlerden husumetli olduğu birine silahla ateş açtı. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı.

Yaralanan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralı Afgan gencin arkadaşları, şüpheliyle akşam saatlerinde 67/3 Sokak'ta karşılaştı. Silah sesi duyan çevre sakinleri, sokağa çıktıklarında şüpheliyi yerde hareketsiz yatarken gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şüphelinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, yaralama ve cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bu arada, silahla yaralama olayı ile şüpheliyi vuranların kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Zeytinburnu, İsa Yusuf, Silah, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda husumetlisini yaralayan Afgan silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika


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