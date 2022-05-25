Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu

25.05.2022 00:58
Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu

Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonları devam ediyor.

Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonları devam ediyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda yurda kaçak yolla giriş yaptığı tespit edilen 54 kişiyi sınır dışı etmek üzer gözaltına aldı.

Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonları aralıksız olarak devam ediyor. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda, ülkeye kaçak yolla giriş yapan Suriye, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu kaçak göçmenler emniyet yetkilileri tarafından gözaltına alındı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen 32 Afganistan, 14 Suriye, 5 Bangladeş ve 3 Pakistan uyruklu vatandaşın sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Alanya'da aranan hükümlü yakalandı Alanya'da aranan hükümlü yakalandı Şanlıurfa'da Zabıta Müdürleri koordinasyon toplantısı yapıldı Şanlıurfa'da Zabıta Müdürleri koordinasyon toplantısı yapıldı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu, Hisarcık, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
01:06 MetroPOLL Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuç! İlk defa oy kullanacak gençler CHP'yi tercih etti
00:39 Ensar Vakfı'ndan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "ABD'ye para transferi" iddiasına cevap: FETÖ kumpaslarını andırıyor
00:38 Bursa'da bir adam bankta tartıştığı arkadaşını öldürüp aynı silahla canına kıydı!
23:53 Yürek parçalayan ayrıntı! Pençe-Kilit Operasyonu şehidi son paylaşımıyla duygulandırdı
23:45 ABD'de bir ilkokula saldırı düzenlendi! 14'ü çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi
23:20 Krom madeninde göçük! 1 işçi mahsur kaldı
23:18 İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, eski belediye başkanını hedef alan açıklamalar yaptı: Adeta hanım koleksiyonu yapıyor
22:49 AK Partili Hamza Dağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya tepki geldi: Kendisine verilen görevi yerine getirdi
22:36 Saat 22.00'de açıklayacağım demişti! Kılıçdaroğlu: Ensar ve TÜRGEV, ABD'ye 1 milyar lira transfer etti
22:05 Erdoğan'ı kızdıracak açıklama: İsveç ve Finlandiya, NATO toplantısına katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 01:18:51. #1.12#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement