Üye Girişi
Zeytinburnu'nda Kargo Paketi Patladı: 3 Yaralı

15.01.2026 16:30
Zeytinburnu'nda bir kargo paketinin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı, olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Zeytinburnu'nda, bir sitenin girişindeki danışma noktasına bırakılan ve 3 kişinin yaralanmasına neden kargo paketinin patlaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçede 11 Ocak'ta bir sitenin girişindeki danışma noktasına gönderilen kargo paketinin patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde, danışma noktasında masanın üzerinde bulunan paketin bir kişi tarafından açılmaya çalışıldığı sırada patlaması, bunun sonucunda parlama yaşanması ve paketi açan kişi ile iki güvenlik görevlisinin kaçması yer alıyor.

Patlamada yaralanan güvenlik görevlisi Harun Aydın, AA muhabirine, üzerinde şirket arması olmayan bir kurye tarafından çalıştığı siteye kargo paketinin geldiğini anlatarak, "Kutu sivil bir poşetin içerisindeydi. Bu olaydan şüphelendik. Daire sakinini arayıp aşağı inmesini söyledik. Daire sakini kutuyu açar açmaz olay cereyan etti. Kulağım ve gözümde yaralanmalar oldu." diye konuştu.

Güvenlik firması sahibi Ali Aydın, güvenlik görevlisi çalışanlarının paketten şüphelenerek sahibine içeride açmaması gerektiğini söylediklerini, ancak paketin sahibi tarafından açılması üzerine olayın gerçekleştiğini kaydetti.

Aydın, havai fişek bulunan paketin içerisinde bomba olduğuna dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

Zeytinburnu'nda, 10 Ocak Cumartesi sabahı kafasında kask bulunan bir kişi tarafından bir sitenin danışma noktasına bırakılan kargo paketi alıcısı J.H. tarafından açıldığı sırada saat 13.36'da patlamış, olay sırasında J.H. ile beraber 2 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesince olaya ilişkin yürütülen çalışmalarda, kargo paketini teslim eden kurye E.C. yakalanmış, kargo talebinde kullanılan GSM hattı ile iletişim ağı da tespit edilmişti.

İncelemelerde, hattın başkasına ait bilgilerle temin edildiği belirlenmiş, bu süreçte yer alan S.A, A.Ç, A.A. ve M.K. ile M.K'nin saklanmasına yardım ettiği belirlenen C.G. yakalanmıştı.

Yapılan sorgulamada, M.K'nin kargo paketini kuryeye teslim ettiği, olayda yaralanan J.H. ile aralarında alacak verecek nedeniyle husumet olduğu, bu nedenle böyle bir eylemi gerçekleştirdiği tespit edilmişti.

Patlama sırasında J.H. ile yaralanan 2 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Zeytinburnu, Güvenlik, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

