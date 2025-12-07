Zeytinburnu'nda Taksici Bıçaklandı - Son Dakika
Zeytinburnu'nda Taksici Bıçaklandı

07.12.2025 13:16
Zeytinburnu'nda gece işe dönen taksici Erhan Çiftçi, bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Zeytinburnu'nda işten dönen taksici, evinin yakınlarında bıçaklanarak öldürüldü.

Erhan Çiftçi (30), gece çalıştığı taksiyi bıraktıktan sonra Telsiz Mahallesi 84/C Sokak'ta, evinin yakınında bıçaklandı.

Ağır yaralanan Çiftçi, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen taksicinin bazı yakınları, sinir krizi geçirdi.

Cenaze, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı, saldırıda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakalandı

Polis ekipleri, Çiftçi ile aralarında husumet olduğu belirlenen katil zanlısı S.B'yi (27) saldırıda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakaladı.

Öte yandan, aynı mahallede kısa süre önce işlenen cinayete ilişkin kuzeninin cezaevinde bulunduğu, Çiftçi'nin cinayet esnasında olay yerinde olduğu öğrenildi.

Taksi durağından arkadaşı Tayfun Sülük, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çiftçi'nin sadece işiyle ilgilendiğini, daha önce yakınlarının bir olaya karıştığını ancak detayını bilmediğini anlattı.

Kaynak: AA

