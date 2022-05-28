Zeytinburnu parklarında 7 gün 24 saat huzur denetimi

İSTANBUL'da havaların ısınmasıyla parklara akın edenlerin huzuru için çalışan Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri, 7 gün 24 saat denetimlerine devam ediyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte parklara akın edenlerin huzuru ve güvenliği için Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri, gece gündüz aralıksız görev yapıyor. Yılın 365 günü ilçedeki parkları 7 gün 24 saat denetim altında tutan zabıta ekipleri, özellikle geç saatlere kadar parkta kalanlar için asayiş tedbirlerini artırdı. İlçe genelinde başta Zeytinburnu Millet Bahçesi olmak üzere Dr. Ziya Gün Parkı, Merkezefendi Parkı, Özgürlük Parkı, Mehmet Tarhan Parkı, Tıbbi Bitkiler Bahçesi, Zeytin Park, Zübeyde Hanım Parkı, 700. Yıl Parkı'nda asayiş ve huzur denetimleri devam ediyor. 9 parkı gece gündüz aralıksız olarak kameradan izleyen ekipler, 7 gün vardiyalı olmak kaydıyla 78 görevli zabıta ile devriye geziyor.