Zeytinin yağ yolculuğu - Son Dakika

Zeytinin yağ yolculuğu

19.11.2020 11:41

Zeytinin yağ yolculuğu Çukurova'nın bereketli topraklarında yetişen asırlık zeytin ağaçlarından hasat edilen zeytinler fabrikalarda yağa dönüştürülüyor Zeytinyağı fabrikalarında 24 saat mesai sürerken zeytinin yağı dışında oluşan atıkları, yakıt, sabun, gübre ve yem olarak ekonomiye kazandırılıyor.

Zeytinin yağ yolculuğu

Çukurova'nın bereketli topraklarında yetişen asırlık zeytin ağaçlarından hasat edilen zeytinler fabrikalarda yağa dönüştürülüyor

Zeytinyağı fabrikalarında 24 saat mesai sürerken zeytinin yağı dışında oluşan atıkları, yakıt, sabun, gübre ve yem olarak ekonomiye kazandırılıyor.

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yetişen asırlık zeytin ağaçlarından hasat edilen zeytinler fabrikalarda yağa dönüştürülüyor. Zeytinyağı fabrikalarında 24 saat mesai sürerken zeytinin yağı dışında oluşan atıkları, yakıt, sabun, gübre ve yem olarak ekonomiye kazandırılıyor.

Kozan Organize Sanayi Bölgesinde bulunan zeytinyağı fabrikasında, zeytin hasadının ardından zorlu mesai başladı. Zeytinler çuvallarla fabrikalara taşınıyor.

Fabrika çalışanı Erkan Eroğlu vardiya sistemi ile 24 saat çalıştıklarını belirterek, "Sağlıklı olduğu için herkes bunu kullanıyor ve sabah kahvaltılarının bölgede vazgeçilmezi. Zeytin sezonunda yoğun bir dönem geçiriyoruz" dedi.

Dede mesleğini günümüze modern fabrika sistemine dönüştürerek taşıyan fabrika sahibi Mehmet Aslanhan, günlük ortalama 50 ton zeytinyağını ürettiklerini belirterek, "Dede mesleğim. Zeytine başladığın zaman bırakamazsın. Zeytin her bölümü yaprağı yağı kendine has özgüveni olan bir meyve. Pandemi nedeniyle zeytinyağına talep arttı. Sağlıklı olduğu için arttı" diye konuştu.

Zeytinin fabrikaya çuvallarla getirildiğini söyleyen Aslanhan, "Zeytinler yıkanıyor, dalı, toprağı, yaprağı eleniyor. Kırıcıdan geçiyor. Zeytin çeşidine göre ayrı ayrı 40-50 dakika boyunca yoğruluyor ve mayalanıyor. Ardından pirina olan bölümü ayrılıyor oda ayrı bir kullanım alanı oluyor. Yağı su ile ayrıştıktan sonra temiz yağ sahiplerine ulaşıyor. Zeytin'in bu aşamalarının ardından yağı oluyor, suyu oluyor, sabunu oluyor, karasuyundan yakıt oluyor" diye konuştu.

Ali Saim Tanrıverdi ise zeytin sezonunun 3 -4 ay sürdüğünü belirterek, "Bu yıl verim düşük ama geçen yıl 2 kilogramdan 1 litre yağ alındığı gördük" dedi.

Zeytinin yağ yolculuğu
Zeytinin yağ yolculuğu
Zeytinin yağ yolculuğu
Zeytinin yağ yolculuğu

Zeytinyağı, Çukurova, Zeytin, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zeytinin yağ yolculuğu - Son Dakika Ekonomi


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