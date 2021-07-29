Zigana Dağında trafik kazası: 9 yaralı - Son Dakika

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana dağında 3 aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Gümüşhane istikametine ilerleyen Ahmet Ertürk (42) yönetimindeki 34 KJ 3157 plakalı otomobil Zigana Dağı tünelinin Gümüşhane tarafına çıkıp bir süre ilerledikten sonra önce karşı yönden gelen önce Muhammet Tangüzel yönetimindeki 25 ABM 703 plakalı otomobile ardından da Şakir Keleş yönetimindeki 53 AAP 649 plakalı araçlara çarptı.

Kazada 34 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Ertürk ve aynı araçta bulunan Efecan (21), Nursu (15) ve Nurhayat Ertürk (36) ile Refika Bayraktar, 53 plakalı aracın sürücüsü Şakir Keleş ve Davut Oğul ile 25 plakalı araç sürücüsü Muhammet Tangüzel ve Rumeysa Tangüzel hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Torul Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - GÜMÜŞHANE