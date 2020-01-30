ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞUN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASI... - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'de ev sahibinin torunu olan zihinsel engelli Ahmet Yusuf Öz'ü (16), 25 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Ferhat Çendik'in (47) duruşması görüldü. Duruşma, Cumhuriyet savcısının mütalaasını açıklaması için ertelendi.

BU CANİYLE 6 SENE BERABER YAŞADIK

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanık Ferhat Çendik getirilldi. Ahmet Yusuf Öz'un annesi Asuman Koç, söz alarak "Ahmet'in babasıyla boşanmıştık. Ahmet, anneannesi ve dedesiyle yaşıyordu. Ben yeni evlendiğim için evden ayrılmıştım. Bu caniyle maalesef 6 sene beraber yaşadık, bizim kiracımızdı. Düzenli olarak alkol kullanıyordu. Şikayetçiyim.ö dedi.

ESKİ EŞİ ŞAHİTLİK YAPMADI

Duruşmanın ilk celsesinde tanık olarak dinlenmesine karar verilen Ferhat Çendik'in eşi K.A. "Ben sanıktan boşandım. Şahitlik yapmayacağım.ö dedi. Mahkeme başkanı, dosyaya İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden maktulün engelli olduğuna dair raporun geldiğini okudu. Tutuklu sanık rapora karşı diyecek bir şeyi olmadığını belirtti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek savcının mütalaasını açıklaması için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, saat yaklaşık 21.00'da şüpheli Ferhat Çendik'in Ahmet Yusuf Öz ile ilgilenmek için daireye gittiği ve burada maktulün 25 yerinden bıçaklandığı ifade edildi. Bunun yanı sıra evde hırsızlık gerçekleştirilmiş şüphesi yaratmak için şüpheli sanık Çendik tarafından ev eşyalarının dağıtıldığı ve televizyon ile evde bulunan cep telefonun çalındığı ve söz konusu eşyaların satıldığı tespitine yer verildi. İddianamede Çendik'in "çocuğu kasten öldürmek", "bıçak işe diğer aletleri izinsiz olarak taşıma veya bulundurma" ve "gece vakti bina içinde muhafa altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

- İstanbul