Zimmet soruşturmasında evine polis gelen adam canına kıydı - Son Dakika
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Zimmet soruşturmasında evine polis gelen adam canına kıydı

27.12.2022 16:09
Zimmet soruşturmasında evine polis gelen adam canına kıydı

Burdur Tefenni'de zimmet soruşturması kapsamında kendisini gözaltına almaya gelen polislere kapıyı açmayan 57 yaşındaki Abdurrahman A., tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Tefenni Mal Müdürlüğü'nde yürütülen zimmet soruşturması kapsamında, aynı kurumdan Mart 2022'de emekli olan Abdurrahman A.'yı gözaltına almak için bu sabah Tefenni Kır Mahallesi Eski Cezaevi Sokak'taki evine geldi.

POLİSLERE KAPIYI AÇMADI

Polis ekiplerine kapıyı açmayan Abdurrahman A., uzun süre direndi. Bir süre sonra silah sesi gelmesi üzerine içeri giren polis, Abdurrahman A.'yı başından tabancayla vurulmuş halde buldu.

İNTİHAR ETMİŞ

Polisin incelemesinin ardından intihar ettiği belirlenen Abdurrahman A.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Tefenni, Burdur, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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