Polisin incelemesinin ardından intihar ettiği belirlenen Abdurrahman A.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Tefenni Mal Müdürlüğü'nde yürütülen zimmet soruşturması kapsamında, aynı kurumdan Mart 2022'de emekli olan Abdurrahman A.'yı gözaltına almak için bu sabah Tefenni Kır Mahallesi Eski Cezaevi Sokak'taki evine geldi.

Kaynak: DHA

Tefenni, Burdur, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zimmet soruşturmasında evine polis gelen adam canına kıydı - Son Dakika

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