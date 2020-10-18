Zincirleme kazada 1 araç yandı - Son Dakika

Zincirleme kazada 1 araç yandı

18.10.2020 00:49

Zincirleme kazada 1 araç yandı Kazadan kurtulmak isteyen araçta kaza yaptı İstanbul-İzmir otoyolu, Ömerköy mevkiinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı, bir araçta yanarak kullanılamaz hale geldi.

Zincirleme kazada 1 araç yandı

Kazadan kurtulmak isteyen araçta kaza yaptı

BALIKESİR - İstanbul- İzmir otoyolu, Ömerköy mevkiinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı, bir araçta yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametinden İzmir istimaketine seyir halinde halinde giden 34 BYC 499 plakalı araç sürücüsü C.A. Ömerköy mevkinde A.Y. idaresindeki 02 AHH 954 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan 34 BYC 499 plakalı araç yanmaya başladı. Kazayı gören ve karşı şeritten gelen İ.B. idaresindeki 55 DD 536 plakalı araç ise kaza yapan araçlara çarpmamak için yaptığı manevra sonrası otoyol üzerindeki orta refüje ardından da kamyonete çarptı.

Kaza sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanarak kullanılamaz hale gelen aracı söndürürken, kazada 4 kişi ayakta tedavi edilirken, yaralılardan C.A. Balıkesir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zincirleme kazada 1 araç yandı
Zincirleme kazada 1 araç yandı
Zincirleme kazada 1 araç yandı
Zincirleme kazada 1 araç yandı
Zincirleme kazada 1 araç yandı

TEM Otoyolu, Ömerköy, Ateşe, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zincirleme kazada 1 araç yandı - Son Dakika

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