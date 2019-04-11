Zincirleme Kazada Olan Oto Galerideki Lüks Araçlara Oldu
1 saat önce
Antalya-Alanya D-400 karayolu Manavgat Evrenseki kavşağında meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:27 Kaynak: İHA
Antalya- Alanya
D-400 karayolu Manavgat Evrenseki
kavşağında meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Erdoğan Ç.'nin kullandığı 42 ACT 074 plakalı kamyon, Evrenseki Kömürcüler kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Cemil M.'nin kullandığı 07 LD 700 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet yol kenarında galerinin önünde bulunan 2 adet lüks araca çarparak durabildi.
Kazada, galerinin önündeki araçlarda büyük çapta zarar oluşurken, kamyonette bulunan araç sürücüsünün eşi olduğu bildirilen Şengül M. yaralandı. Yaralı, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA
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