Son Dakika Haberleri: Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
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Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

1 saat önce

Bartın'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bartın'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın Kozcağız karayolu Terkehatipler köyü mevkisinde, iki otomobil ve hafif ticari kamyonet çarpıştı.

Kazada Mehmet K. (67), Ramis K. (67), Recep Gürhan K. (13) ve Adem K. (37) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yaralılar Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kara yolunda kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan kaza yerine gelen yaralıların yakınların sinir krizi geçirdiği görüldü.

Kozcağız, Mehmet K, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:37 Kaynak: AA
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