Son Dakika Haberleri: Zinedine Zidane: "Bu galibiyet bize iyi geldi"
Son Dakika Spor Zinedine Zidane: 'Bu galibiyet bize iyi geldi'

Zinedine Zidane: "Bu galibiyet bize iyi geldi"

6 saat önce

Fransız teknik adam, önemli bir galibiet aldıklarını söylerken, "Bizim için gerçekten gerekliydi ama aynı zamanda hak edilmiş bir galibiyet. İlk 15 dakikada 3 gol bulduk ve Şampiyonlar Ligi'ne yeniden bir başlangıç yaptık diyebiliriz. 4-0 biten ilk yarıdan sonra iyi 2. yarı geçirdik.

Zinedine Zidane:

Fransız teknik adam, önemli bir galibiet aldıklarını söylerken, "Bizim için gerçekten gerekliydi ama aynı zamanda hak edilmiş bir galibiyet. İlk 15 dakikada 3 gol bulduk ve Şampiyonlar Ligi'ne yeniden bir başlangıç yaptık diyebiliriz. 4-0 biten ilk yarıdan sonra iyi 2. yarı geçirdik. Sonra biraz yavaşladık ama yine de böyle bir rakibe karşı iyi maç çıkardığımızı düşünüyorum" dedi.


5-0'dan sonr da istekli oynadıkları hatırlatılan Zidane, "Gol atmak oyuncuların içinden gelen bir şey ama aynı zamanda hangi takım için oynadıkları da hesaba katılmalı. Böyle bir skorla oynarken, daha iyisini yapmak için uğraşmak lazım. Bu 3 puan bize iyi geldi" ifadelerini kullandı.

Zinedine Zidane, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:35 
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