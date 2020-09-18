Ziraat Bankası gayrimenkul satış ilanları "ilan.gov.tr'de" yayınlanmaya başladı

Basın İlan Kurumu ve Ziraat Bankası AŞ arasında yapılan işbirliği sonucunda Banka'ya ait gayrimenkullerin satışına ilişkin ilanlar Türkiye'nin ilan portalı "ilan.gov.tr'de" yayınlanmaya başladı.

Basın İlan Kurumu açıklamasına göre, Ziraat Bankası A.Ş tarafından ihale ile satışı gerçekleştirilen arsa, daire, işyeri, tarım arazisi gibi gayrimenkulleri "ilan.gov.tr'de" görüntüleyerek satış sürecine katılmak artık mümkün oluyor.

Ziraat Bankası gayrimenkul satış ilanları için özel olarak tasarlanan sayfalardan internet sitemizin gelişmiş arama alt yapısını kullanarak gayrimenkullerin genel özelliklerine, satış bilgilerine ve fotoğraflarına hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Satışa sunulan taşınmazlara teklif verebilmek için Ziraat Bankası Şubelerine başvurulması, taşınmazın muhammen bedelinin yüzde altısı tutarındaki teminatın yatırılarak Gayrimenkul Satış Şartnamesinin imzalanması gerekmektedir. Ön başvurularını yapan istekliler e-ihale sistemine giriş yaparak almak istedikleri taşınmazın ihale sürecini takip edip teklif verebilmektedir.

Her geçen yıl içeriği zenginleşen ve ziyaretçi sayısı artan "ilan.gov.tr" internet sitesi geçen yıl 14 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilirken 102 milyondan fazla sayfa görüntülemesi yapıldı.

Kurum aracılığıyla gazetelerde ve elektronik ortamda yayınlatılan resmi ilanların yanı sıra Vakıfbank ve Halkbank tarafından gerçekleştirilen gayrimenkul satış duyuruları ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı bölge müdürlüklerinin gerçekleştirdiği taşınmaz satış ve kiraya verme, yapım inşaat işleri ile ilgili ilanlar ve İstanbul Ticaret Odası'na ait fuar duyuruları kamuoyu ile paylaşılıyor.