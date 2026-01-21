Ziraat Bankası Genel Müdürü 2025 Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
21.01.2026 11:31
Alpaslan Çakar, AA'nın 2025 Yılın Kareleri oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğrafları inceledi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çakar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde tercihini Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Çakar, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" isimli karesine oy verdi.

Çakar, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'ın "Hareket zamanı" fotoğrafını seçen Çakar, "Günlük Hayat" kategorisinde de Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" başlıklı fotoğrafını oyladı.

"Birkaç tanesi var ki insanın etkilenmemesi, duygusallaşmaması mümkün değil"

Çakar, Anadolu Ajansını tebrik ederek, "Uzun yıllardır devam eden bir gelenek bildiğim kadarıyla, gerçekten etkilenmemek mümkün değil." dedi.

Çakar, "Hayatın farklı renklerini, farklı coğrafyalardaki dramları, farklı sevinçleri ve olayları izlemek çok değerli. Ben tebrik ediyorum tekrardan, devamını diliyorum, seçtiklerim konusunda da birkaç tanesi var ki insanın etkilenmemesi, duygusallaşmaması mümkün değil." diye konuştu.

Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

