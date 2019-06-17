Son Dakika Haberleri: Ziraat Bankası Enflasyona Endeksli Konut Kredisi uygulamasını kullanıma sundu
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Ziraat Bankası Enflasyona Endeksli Konut Kredisi uygulamasını kullanıma sundu

1 saat önce

Ziraat Bankasından yapılan açıklamaya göre, "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" bugün itibariyle kullanıma sunuldu.

Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü bugün itibarıyla kullanıma sundu

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DÖNEMSEL OLARAK GÜNCELLENECEK"

"Kredi faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına göre dönemsel olarak güncellenecek.

"YÜZDE 80'İNE KADAR KREDİ KULLANDIRILABİLECEK"

Bu ürünle satın alınacak konutun yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılabilecek. 120 aya kadar vade belirlenebilecek. Enflasyona Endeksli Konut Kredisi faiz oranı 1-120 aya kadar vadede TÜFE+0,19 (aylık) marj oranı olarak belirlenmiştir."

Ziraat Bankası Enflasyona Endeksli Konut Kredisi uygulamasını kullanıma sundu
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:36 Kaynak: AA
Ziraat Bankası
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