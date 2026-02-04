Ziraat Bankkart, Altekma'yı 3-0 Geçti

Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İbrahim Ünal, Yıldıray Turan
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Abdelaziz, Clevenot, Fornal, Vahit Emre Savaş (Berkay Bayraktar)
???????Altekma: Ewert, Eray Kursav, Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Erhan Hamarat, Niyazi Ulaş Dokumacı (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Dünya Kandemir, Mehmet Boğaçhan Zambak)
Setler: 25-19, 25-22, 25-19
Süre: 72 dakika (22, 28, 22)
Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabında Ziraat Bankkart, sahasında Altekma'yı 3-0 mağlup etti.
Başkent ekibi, bu sonuçla organizasyonda Dörtlü Final'e yükseldi.
