Ziraat Bankkart, finalde - Son Dakika
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Ziraat Bankkart, finalde

21.04.2022 22:58
Ziraat Bankkart, finalde

AXA Sigorta Efeler Ligi yarı final serisi ikinci maçında Ziraat Bankkart, sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 25-20, 25-22, 25-16 setlerle yenerek finale yükseldi.

AXA Sigorta Efeler Ligi yarı final serisi ikinci maçında Ziraat Bankkart, sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 25-20, 25-22, 25-16 setlerle yenerek finale yükseldi. Ziraat Bankkart'ın finaldeki rakibi Halkbank- Arkas karşılaşmanın sonucunda belli olacak.

Salon: Başkent Voleybol Salonu

Ziraat Bankkart: Martin Atanasov, Wouter Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Faik Samed Güneş, Oreol Camejo, Berkay Bayraktar (L), Halil İbrahim Yücel

Fenerbahçe: Yacine Louati, Ahmet Tümer, Emre Batur, Salva Oliva Hidalgo, Metin Toy, Marouf, Hasan Yeşilbudak (L), Burak Mert, Taha Erden, Kaan Gürbüz, izzet Ünver

Setler: 25-20, 25-22, 25-16

Süre: 1 saat 46 dakika

(İHA)

Ziraat Bankkart, finalde
Ziraat Bankkart, finalde
Ziraat Bankkart, finalde
Ziraat Bankkart, finalde

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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