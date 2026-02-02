Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak 4 müsabakanın hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre 4 Şubat Çarşamba günü yapılacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle:
13.00 Boluspor-Corendon Alanyaspor: Ayberk Demirbaş
15.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Çağdaş Altay
18.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.30 Galatasaray-İstanbulspor: Reşat Onur Coşkunses
Son Dakika › Spor › Ziraat Kupası'nın Hakemleri Belli Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?