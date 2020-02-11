Ziraat odaları Gerze'de toplandı - Son Dakika
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Ziraat odaları Gerze'de toplandı

6 saat önce

Sinop Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerze Ziraat Odası ev sahipliğinde yapıldı.

Ziraat odaları Gerze'de toplandı, System.String[]

Sinop Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerze Ziraat Odası ev sahipliğinde yapıldı.


Her ay bir ilçede yapılan 'İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' bu kez Gerze Ziraat Odası Başkanlığında gerçekleştirildi. Gerze'de yapılan toplantıda hayvancılığın gelişmesi adına yapılması gerekenler ile ülkedeki tarımın ve çiftçiliğin gelişmesi adına yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Toplantıdan çıkan kararlar Türkiye Ziraat Odaları Birliğine gönderilecek.


İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yılmaz Özben başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Gerze Ziraat Odası Başkanı Ahmet Tiryaki ve Meclis Başkanı Fatih Uysal, Dikmen Ziraat Odası Başkanı Kadir Mutlu, Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, Boyabat Ziraat Odası Başkanı Cemil Elmacı, Durağan Ziraat Odası Başkanı Enver Yeğin ve Türkeli Ziraat Odası Başkanı Murat Yıldırım katıldı. - SİNOP

Sinop, Gerze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:31 Kaynak: İHA
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