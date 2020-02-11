Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kırklarelispor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında Fenerbahçe, taraftarı önünde Kırklarelispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



5. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Miha Zajc, ceza sahası dışından şansını denedi ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



10. dakikada Kırklareli savunmanın uzaklaştırmak istediği top Mehmet Ekici'de kaldı. Bu futbolcu ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunu çekti ancak top direğin dibinden dışarı çıktı.



12. dakikada Tolga Ciğerci'nin pasında topla buluşan Mehmet Ekici, savunmanın arkasına sarkan Ferdi'yi gördü. Genç futbolcu kalecinin üzerinden aşırtmak istedi ancak top yan ağlarda kaldı.



24. dakikada Tolgay Arslan, savunmadan seken topla ceza sahasına girerken yerde kaldı, boşta kalan topu Mevlüt tamamladı ancak kaleci İbrahim gole izin vermedi.



30. dakikada Tolgay Arslan'ın ara pasında ceza sahasına giren Mevlüt Erdinç önce düzeltti ardından şutunu attı ancak savunma son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.



35. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest atışı Deniz Türüç kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği top az farkla yandan auta çıktı.



41. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Falette, sol ayağıyla çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.



45. dakikada Emre Keleşoğlu ceza sahası önüne kadar gelip Caner Koca'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda top üstten auta gitti.



Stat: Ülker Stadyumu



Hakemler: Suat Arslanboğa xx, İsmail Şencan xx, Osman Gökhan Bilir xx



Fenerbahçe: Harun xx, Murat Sağlam xx, Falette xx, Rami xx, Deniz xx, Tolgay xx, Mehmet Ekici xx, Ferdi xx, Zajc xx, Tolga x, Mevlüt x



Yedekler: Erten, Hasan Ali, Isla, Ozan, Serdar, Dirar, Allahyar, Rodrigues, Muhammed, Vedat



Teknik Direktör: Ersun Yanal



Kırklarelispor: İbrahim Demir xxx, Davut Babur xxx, Müslüm Aydoğan xxx, İbrahim Sürgülü xxx, Bahadır Çiloğlu xx, Emre Keleşoğlu xx, Yüksel Şişman xx, Emre Balkı xx, Caner Koca xx, Mert Sinan Pekesen xx, Hacı Ömer Doğru xx



Yedekler: Umut Kaya, Malik Karaahmet, Görkem Bitin, Deniz Ataç, Serkan Sözmen, Enis Çeliksu, Yusuf Çelik



Teknik Direktör: Bilgin Erdem



Sarı kartlar: Hacı Ömer, Bahadır Çiloğlu (Kırklarelispor) - İSTANBUL