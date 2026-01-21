Ziraat Türkiye Kupası Finali 24 Mayıs'ta - Son Dakika
Spor

Ziraat Türkiye Kupası Finali 24 Mayıs'ta

21.01.2026 17:56
TFF, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 24 Mayıs'ta oynanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinin 24 Mayıs'ta oynanacağını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final, yarı final ve final tarihleri belli oldu. Buna göre, çeyrek final müsabakaları 21, 22, 23 Nisan tarihlerinde, yarı final müsabakaları 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde, final müsabakası ise 24 Mayıs tarihinde oynanacak. Final maçının oynanacağı stadyum ise daha sonra ilan edilecek.

Bununla birlikte, UEFA Avrupa kupalarında mücadele eden takımların son 16 turuna yükselmeleri ve buna bağlı olarak Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında erteleme yapılması durumunda, erteleme müsabakaları ve takımların UEFA Avrupa kupalarındaki durumlarına göre Ziraat Türkiye Kupası tarihleri yeniden değerlendirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti.
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti.
18:28
Galatasaray’dan Oulai hamlesi Cevap anında geldi
Galatasaray'dan Oulai hamlesi! Cevap anında geldi
18:23
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
18:00
Trump’tan Netanyahu’ya Davos’ta soğuk duş: Demir Kubbe ile övünmesin, biz yaptık
Trump'tan Netanyahu'ya Davos'ta soğuk duş: Demir Kubbe ile övünmesin, biz yaptık
17:19
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
16:58
Trump’tan Davos’ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız
