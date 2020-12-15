Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 4 - Bursaspor: 5

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Göztepe, uzatmaya giden maçta konuk ettiği Bursaspor'a 5-4 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

19. dakikada Mossoro'nun pasında sağ çaprazda topla buluşan Ideye, şutunu atsa da top az farkla auta çıktı.

29. dakikada atağa çıkan Göztepe'de, Yalçın'ın pasında Napoleoni gelişine şutunu çekti, top kalenin üstünden oyun alanının dışına çıktı.

31. dakikada gelişen Bursaspor atağında, Burak Kapacak'ın ceza sahası içine yaptığı ortada topu önünde bulan Batuhan Kör, sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

32. dakikada Göztepe'de, Burekovic'in ortasında arka direkte kafayı vuran Ideye topu ağlarla buluşturdu. 1-1

48. dakikada Bursaspor'da, sol taraftan yapılan ortada topa dokunan Batuhan Kör, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

72. dakikada Göztepe'de Halil Akbunar'ın attığı şutta top Bursasporlu Cüneyt Köze çarparak ağlarla buluştu. 2-2

84. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de, Murat Paluli'nin yerden yaptığı ortada altı pas üzerinde Ndiaye, topuk vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 3-2

90+5. dakikada Burak Altıparmak'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Çağatay Yılmaz, skoru bir kez daha eşitleyen golü attı. 3-3

99. dakikada orta alandan yüklenen Bursaspor'da Çağatay Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Batuhan Kör, topu ağlarla buluşturdu. 3-4

115. dakikada Bursaspor yarı alanında atılan topla kaleciyle karşı karşıya kalan Çağatay Yılmaz, kaleciyi çalımlayıp şutunu atsa da top Göztepe defansına çarparak oyun alanına döndü.

117. dakikada Bursaspor ceza sahası içinde Burak Süleyman'ın pasıyla topla buluşan Cherif, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-4

120+1. dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza sahası içine attığı pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Cherif, şutunu atsa da kaleci Ataberk Dadakdeniz'i geçemedi.

120+3. dakikada orta alandan gelişen Bursaspor atağında Ali Akman'ın pasıyla topla buluşan Batuhan Kör, sağ çaprazdan attığı şutta topu üst direğe çarptırarak ağlarla buluşturdu. 4-5

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Emre Malok xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Oğuz Kaan Çalışır xx

Göztepe: Megyeri xx, Nwobodo x (Halil Akbunar dk. 54 xx), Titi x, Mihojevic x, Burekovic xx, Kubilay Sönmez x (Soner Aydoğdu dk. 54 xx), Yalçın Kayan xx (Cherif dk. 72 xxx), Mossoro xx, Tripic x (Burak Süleyman (dk. 87 ?), Napoleoni x (Murat Paluli dk. 54 x), Ideye xx

Yedekler: İrfan Can, Tibet Öniz, Yılmaz Basravi, Tolga Topaloğlu

Teknik Direktör: İlhan Palut

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz xx, İsmail Çokçalış xx, Onur Atasayar xx (Ozan İsmail Koç dk. 79 x), Emirhan Aydoğan xx, Burak Altıparmak xx, Emre xx, Özer Hurmacı x (Ramazan Keskin dk. 75 x, Kerem Şen dk. 116 ?), İsmail Çavuşluk x (Cüneyt Köz dk. 46 x), Burak Kapacak xx (Çağatay Yılmaz dk. 80 ?), Batuhan Kör xxxx, Ali Akman xx

Yedekler: Canberk Yurdakul, Recep Aydın, Kerem Şen, Tuğbey Akgün, Ertuğrul Kurtuluş, Berat Altındiş

Teknik Direktör: Mustafa Er

Goller: Batuhan Kör (dk. 31, dk. 47, dk. 99 ve dk. 120), Çağatay Yılmaz (90+5) (Bursaspor), Ideye (dk. 32), Cüneyt Köz (dk. 73 k.k), Cherif (dk. 83 ve dk. 117) (Göztepe)

Kırmızı Kart: Murat Paluli (dk. 112) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Burekovic, Ndiaye (Göztepe), Batuhan Kör (Bursaspor)

(Salih Yılmazsoy/İHA)