Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 4 - Bursaspor: 5 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 4 - Bursaspor: 5

15.12.2020 21:26
Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 4 - Bursaspor: 5, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Göztepe, uzatmaya giden maçta konuk ettiği Bursaspor'a 5-4 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Göztepe, uzatmaya giden maçta konuk ettiği Bursaspor'a 5-4 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

19. dakikada Mossoro'nun pasında sağ çaprazda topla buluşan Ideye, şutunu atsa da top az farkla auta çıktı.

29. dakikada atağa çıkan Göztepe'de, Yalçın'ın pasında Napoleoni gelişine şutunu çekti, top kalenin üstünden oyun alanının dışına çıktı.

31. dakikada gelişen Bursaspor atağında, Burak Kapacak'ın ceza sahası içine yaptığı ortada topu önünde bulan Batuhan Kör, sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

32. dakikada Göztepe'de, Burekovic'in ortasında arka direkte kafayı vuran Ideye topu ağlarla buluşturdu. 1-1

48. dakikada Bursaspor'da, sol taraftan yapılan ortada topa dokunan Batuhan Kör, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

72. dakikada Göztepe'de Halil Akbunar'ın attığı şutta top Bursasporlu Cüneyt Köze çarparak ağlarla buluştu. 2-2

84. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de, Murat Paluli'nin yerden yaptığı ortada altı pas üzerinde Ndiaye, topuk vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 3-2

90+5. dakikada Burak Altıparmak'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Çağatay Yılmaz, skoru bir kez daha eşitleyen golü attı. 3-3

99. dakikada orta alandan yüklenen Bursaspor'da Çağatay Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Batuhan Kör, topu ağlarla buluşturdu. 3-4

115. dakikada Bursaspor yarı alanında atılan topla kaleciyle karşı karşıya kalan Çağatay Yılmaz, kaleciyi çalımlayıp şutunu atsa da top Göztepe defansına çarparak oyun alanına döndü.

117. dakikada Bursaspor ceza sahası içinde Burak Süleyman'ın pasıyla topla buluşan Cherif, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-4

120+1. dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza sahası içine attığı pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Cherif, şutunu atsa da kaleci Ataberk Dadakdeniz'i geçemedi.

120+3. dakikada orta alandan gelişen Bursaspor atağında Ali Akman'ın pasıyla topla buluşan Batuhan Kör, sağ çaprazdan attığı şutta topu üst direğe çarptırarak ağlarla buluşturdu. 4-5

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Emre Malok xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Oğuz Kaan Çalışır xx

Göztepe: Megyeri xx, Nwobodo x (Halil Akbunar dk. 54 xx), Titi x, Mihojevic x, Burekovic xx, Kubilay Sönmez x (Soner Aydoğdu dk. 54 xx), Yalçın Kayan xx (Cherif dk. 72 xxx), Mossoro xx, Tripic x (Burak Süleyman (dk. 87 ?), Napoleoni x (Murat Paluli dk. 54 x), Ideye xx

Yedekler: İrfan Can, Tibet Öniz, Yılmaz Basravi, Tolga Topaloğlu

Teknik Direktör: İlhan Palut

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz xx, İsmail Çokçalış xx, Onur Atasayar xx (Ozan İsmail Koç dk. 79 x), Emirhan Aydoğan xx, Burak Altıparmak xx, Emre xx, Özer Hurmacı x (Ramazan Keskin dk. 75 x, Kerem Şen dk. 116 ?), İsmail Çavuşluk x (Cüneyt Köz dk. 46 x), Burak Kapacak xx (Çağatay Yılmaz dk. 80 ?), Batuhan Kör xxxx, Ali Akman xx

Yedekler: Canberk Yurdakul, Recep Aydın, Kerem Şen, Tuğbey Akgün, Ertuğrul Kurtuluş, Berat Altındiş

Teknik Direktör: Mustafa Er

Goller: Batuhan Kör (dk. 31, dk. 47, dk. 99 ve dk. 120), Çağatay Yılmaz (90+5) (Bursaspor), Ideye (dk. 32), Cüneyt Köz (dk. 73 k.k), Cherif (dk. 83 ve dk. 117) (Göztepe)

Kırmızı Kart: Murat Paluli (dk. 112) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Burekovic, Ndiaye (Göztepe), Batuhan Kör (Bursaspor)

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 4 - Bursaspor: 5
Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 4 - Bursaspor: 5
Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 4 - Bursaspor: 5
Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 4 - Bursaspor: 5
Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 4 - Bursaspor: 5
Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 4 - Bursaspor: 5
Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 4 - Bursaspor: 5
Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 4 - Bursaspor: 5
Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 4 - Bursaspor: 5
Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 4 - Bursaspor: 5
Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 4 - Bursaspor: 5
Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 4 - Bursaspor: 5
Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 4 - Bursaspor: 5
Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 4 - Bursaspor: 5
Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 4 - Bursaspor: 5
Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 4 - Bursaspor: 5
Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 4 - Bursaspor: 5

Çağatay Yılmaz, Türkiye Kupası, Bursaspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 4 - Bursaspor: 5 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

İbo Show'un 6. bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyirciyi bekliyor 'Kadını kadın muayene eder' dedi, sağlık görevlisini darbetti Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi NATO, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrasında "çözüm" çağrısı yaptı Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı
Skandal görüntüler sonu olmuştu! Pişman olan İngiliz futbolcu Wright için kulüpten yeni karar çıktı Skandal görüntüler sonu olmuştu! Pişman olan İngiliz futbolcu Wright için kulüpten yeni karar çıktı         
21:22
17 yaşındaki mevsimlik tarım işçisi, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti 17 yaşındaki mevsimlik tarım işçisi, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti         
21:06
Avrasya Araştırma'dan Avrasya Araştırma'dan "Hangi belediye başkanları başarılı?" anketi! CHP'li başkanlar öne çıktı         
20:50
Son Dakika: Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 235 kişi vefat etti, 32 bin 102 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 235 kişi vefat etti, 32 bin 102 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Tartıştığı kişiyi boğazından bıçakladıktan sonra polise teslim oldu Tartıştığı kişiyi boğazından bıçakladıktan sonra polise teslim oldu         
19:50
ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor         
19:44
Son Dakika: Yılbaşında 4 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Son Dakika: Yılbaşında 4 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu         
18:52
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
Muhittin Böcek'ten tedavisi sırasında partisi CHP'de yaşananlara ilişkin zehir zemberek sözler Muhittin Böcek'ten tedavisi sırasında partisi CHP'de yaşananlara ilişkin zehir zemberek sözler         
15:23
Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı         
15:10
Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin         
13:27
Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor         
10:45
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 21:47:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 4 - Bursaspor: 5 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei