Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 4 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç Sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turu rövanş maçında Hatayspor
, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir
'i 4-1 mağlup etti. Alınan bu sonuçla Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası
'nda çeyrek finale yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan Karadeniz
'in sert ve düzgün şutunda meşin yuvarlak Volkan Babacan
'da kaldı.
65. dakikada Gökhan Karadeniz'in pasında sağ tarafta topla buluşan Mirkan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1
74. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Caner Hüseyin Bağ'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
Stat: Antakya
Atatürk
Hakemler: Özgür Yankaya
xx, Erdinç Sezertam
xx, Mustafa Savranlar xx
Hatayspor: Ömer Alıcı xxx, Yasin Güreler xxx, Soner Örnek xxx, Mehmet Tayfun
Dingil xxx, Kubilay Sönmez
xxx, Gökhan Karadeniz xxx, Mirkan Aydın
xxx (Hamza Gür
dk. 72 x), Hamiodu Maiga xxx (Diallo
dk. 62 xx) Yusuf Abdioğlu
xxx, Tom Silva
xx (Selim Ilgaz
dk. 43 xxx), Caner Hüseyin Bağ xxx
Yedekler: Süleyman Çamlıca
, Mesut Çaytemel, Özgür Kazar, Honore Gomis
Teknik Direktör: İlhan Palut
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan x, Attamah x, Adebayor
x, Elia x (Visca dk. 69 x), Soner Aydoğdu
x (İrfan Can
85?) Karim x, Milos Jocij xx, Kerim Frei
x, Uğur Uçar
x (Napoleoni dk. 62 x), Mert Çelik x, Gökhan İnler x
Yedekler: Mert Günok
, Junior Caiçara, Mahmut Tekdemir
, Salim Farsak, Mustafa Kutay Pekşen, Enes Karakuş
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Yusuf Abdioğlu (dk. 12), Mirkan Aydın (dk. 25 ve 65), Selim Ilgaz (dk. 44) (Hatayspor), Jocij (dk. 18) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Karim Hafes, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir) - HATAY