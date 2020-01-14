Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk Yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk Yarı) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk Yarı)

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında Kayserispor ile Fenerbahçe karşılaştı.

Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk Yarı), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında Kayserispor ile Fenerbahçe karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


9. dakikada Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Harun soluna yatarak direk dibinde topu çeldi.


26. dakikada Lopes sağdan ortaladı. Arka direkte Emre kafayı vurdu. Top yandan auta çıktı.


34. dakikada Kayserispor, Lopes'in kafa vuruşu ile golü buldu. Ancak hakem Bahattin Şimşek, VAR'ın uyarısı ile pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.


39. dakikada Hasan Hüseyin, ceza alanı dışından sol ayağı ile sert bir şut çıkardı. Top, üstten az farkla auta gitti.


Stat: Kayseri Kadir Has


Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Cem Satman xx, Hakan Yemişken xx


Kayserispor: Silviu Lung xx, Miguel Lopes xxx, Mert Kula xx, Ben Rienstra xxx, Yasir Subaşı xx, Dja Djedje xx, Hasan Hüseyin Acar xxx, Aksel Aktaş xx, Bernard Mensah xx, Emre Demir xx, Artem Kravets x


Yedekler: İsmail Çipe, Emirhan Civelek, Anthony Uzodimma, Furkan Polat, Pedro Henrique, Ömer Uzun


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Fenerbahçe: Harun Tekin xx, Mauricio Isla xx, Zanka xx, Tolgay Arslan x, Tolga Ciğerci x, Ferdi Kadıoğlu xx, Nabil Dirar xx, Deniz Türüç xx, Jailson xx, Alper Potuk x, Mevlüt Erdinç x


Yedekler: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Adil Rami, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Luiz Gustavo, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriqi


Antrenör: Volkan Kazak


Sarı Kart: Tolgay Arslan (Fenerbahçe) - KAYSERİ

Türkiye Kupası, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:26 Kaynak: İHA
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