Ziraat Türkiye Kupası: Kırıkkale BA: 2 Gölcükspor: 1 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Kırıkkale BA: 2 Gölcükspor: 1

14.10.2020 17:00
Ziraat Türkiye Kupası: Kırıkkale BA: 2 Gölcükspor: 1, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur'da Kırıkkale BA, sahasında Gölcükspor'u 2-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur'da Kırıkkale BA, sahasında Gölcükspor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Başpınar

Hakemler: Berkan Çetin xx, Emre Aslan xx, Cem Mustafa Akpınar xx

Kırıkkale BA: Emrullah Avaşar xx, Buğra Şahiner xx, Aykut Çift xx, Ali Helvacı xx (İbrahim Zeytin dk. 72 x), Bilal Özdemir xx, Hüseyin Erol xx (Cengizhan Çanga dk. 72 x), İbrahim Kongur xx, Necmican Cebeci xx, Bünyamin Başar xx, Hakan Arat xx (Reşit Akbulut dk. 61 x), Mehmet Berke Yanmaz xx

Gölcükspor: Gürkan Arıkan xx, Arif Acar xx, Kadirhan Atagün xx, Ferhat Aras xx, Tayfun İkiz xx, Barış Şaffak xx, Mustafa Serkan Koparan xx, Furkan Yiğit xx, Tunahan Köse xx, Zekeriya Kacaroğlu xx, Coşkun Güner xx (Tayfun Bebek dk. 71 x)

Goller: Mehmet Berke Yanmaz (dk. 32), İbrahim Kongur (dk. 61) (Kırıkkale BA), Miran Avcı (dk. 71) Gölcükspor

Sarı Kartlar: Bünyamin Başar (Kırıkkale BA), Miran Avcı (Gölcükspor) - KIRIKKALE

Türkiye Kupası, Gölcükspor, Kırıkkale, Başpınar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Kırıkkale BA: 2 Gölcükspor: 1 - Son Dakika Spor

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