Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı başlıyor
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı başlıyor

10 dakika önce

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. tur yarın oynanacak 6 maçla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı başlıyor, System.String[]

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. tur yarın oynanacak 6 maçla başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 2. turda 66 takım mücadele edecek. Yarın başlayacak karşılaşmalar, 11 ve 12 Eylül'de oynanacak.

Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların programı şöyle:

13.00 Kars 36 Spor- Pazarspor (Prof. Dr. Aba Müslüm Güven)

15.00 Yeni Orduspor- Fatsa Belediyespor (19 Eylül)

15.00 Kemerspor 2003- Karaman Belediyespor (Kemer İlçe)

15.30 1877 Alemdağspor-Çatalcaspor (Şile İlçe)

18.30 Kocaelispor- Gölcükspor (Kocaeli)

19.00 İçel İdmanyurdu-Serik Belediyespor (Mersin)

Türkiye Kupası, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:18 Kaynak: AA
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