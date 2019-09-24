Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Somaspor: 1- Keçiörengücü: 2
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Ziraat Türkiye Kupası: Somaspor: 1- Keçiörengücü: 2

40 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eleme maçında Somaspor, sahasında Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası: Somaspor: 1- Keçiörengücü: 2, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eleme maçında Somaspor, sahasında Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri Dk. 42 ve 54'te Abdülkadir Kuzey kaydederken, Somaspor'un tek golünü ise 66. dakikada Melih Şencan Kaydetti.


Stat: Soma Atatürk


Hakemler: Serkan Önsal xx, Mehmet Kağan Bingül xx, Onur Tanrıverdi xx


Somaspor: Muharrem Tunay Meral xx, Melih Şencan xx, Burak Turan xx, Muhsin Polat xx, Ahmet Tamet x (Dk. 45 Yusuf Can x), Mustafa Bedirhan Çelik xx, Bilal Şeflek x (Dk. 63 Oğuzhan Nemli x), Ali Akkuş xx, Çağlayan Gülügen xx, Üzeyir Ergün xx, Hayri Mert Yomralıoğlu x (Dk 45 Erkul Küçük x)


T. Direktör: Burhanettin Basatemur


Keçiörengücü: Nuhammed Birkan Tetik xx, Rıdvan Şimşek xxx, İdrıssa Dıarra xxx, Cihan Can xx, Soner Gönül xxx, İshak Çakmak xxx, Levy Clement Madında xx, Erdem Onur Beytaş x (dk.73 Burak Aydın x), Abdulkadir Kuzey xxx, Theodore Bernard Mendy xx (dk. 80 Sertaç Çam ?), Cem Ekinci xx (dk.64 Hüsamettin Tut x)


T.Direktör: Hamdi Yılmaz


Sarı kartlar: Çağlayan Gülügen, Melih Şencan (Somaspor), Theodore Bernard (Keçiörengücü)


Goller: Dk. 66 Melih Şencan (Somaspor) dk. 42, dk.54 Abdülkadir Kuzey (Keçiörengücü) - MANİSA

Türkiye Kupası, Soma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:13 Kaynak: İHA
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