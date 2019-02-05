Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Umraniyespor: 0 (Maç Sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası
çeyrek final ilk maçında Trabzonspor
ile Umraniyespor karşılaştı. Müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
61. dakikada Karahan ceza sahası içine doğru kullandığı serbest vuruşta Leandro'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Arda'nın solundan auta çıktı.
63. dakikada Rodallega'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak'tan kornere çıktı.
86. dakikada Karahan'ın sol taraftan ortasında kale sahası içindeki Atabey
'ın kafa vuruşunu kaleci Arda Akbulut, kornere çeldi.
90. dakikada Karahan'ın sol taraftan ortasında Atabey'in kafa vuruşuna kaleci Arda müdahale etti. Sonrasında direğe çarpan top kornere çıktı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu
xx, Ali Saygın Ögel
xx, Serkan
Çimen xx
Trabzonspor; Arda Akbulut x, Kamil Ahmet Çörekçi
x, Hüseyin Türkmen
xx, Hosseini xx, Ibanez x, Batuhan Artaslan x (Abdulkadir Parmak dk. 27 x), Yusuf Yazıcı
xx, Abdulkadir Ömür x, Vahid Amiri
x (Rodallega dk. 61 x), Nwakaeme x, Ekuban xx
Yedekler: Muzaffer Cem Kaplan
, Murat Cem Akpınar
, Zargo Toure
, Berkay
Sefa Kara, Uğuzhan Açil, Ali Osman
Karnapoğlu, Kerem Baykuş, Tunahan Ergül
Teknik Direktör: Ünal Karamam
Umraniyespor: Burak xx, Uğur xx, Tarık xx, Appindangoye xx, Karahan xx, Timur xx, Serkan xx, Recep x (Muhammed dk. 63 x), Diabang x (Atabey dk. 74 x), Madinda x (Vasilogiannis dk. 46 x), Leandro x
Yedekler: Metin Erol
, Bahadır, Alaaddin, Merthan
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Sarı Kartlar: Uğur (Umraniyespor), Ibanez (Trabzonspor) - TRABZON