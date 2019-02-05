Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Umraniyespor: 0 (Maç Sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Umraniyespor: 0 (Maç Sonucu)

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor ile Umraniyespor karşılaştı.

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Umraniyespor: 0 (Maç Sonucu), System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor ile Umraniyespor karşılaştı. Müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada Karahan ceza sahası içine doğru kullandığı serbest vuruşta Leandro'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Arda'nın solundan auta çıktı.

63. dakikada Rodallega'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak'tan kornere çıktı.

86. dakikada Karahan'ın sol taraftan ortasında kale sahası içindeki Atabey'ın kafa vuruşunu kaleci Arda Akbulut, kornere çeldi.

90. dakikada Karahan'ın sol taraftan ortasında Atabey'in kafa vuruşuna kaleci Arda müdahale etti. Sonrasında direğe çarpan top kornere çıktı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Ali Saygın Ögel xx, Serkan Çimen xx

Trabzonspor; Arda Akbulut x, Kamil Ahmet Çörekçi x, Hüseyin Türkmen xx, Hosseini xx, Ibanez x, Batuhan Artaslan x (Abdulkadir Parmak dk. 27 x), Yusuf Yazıcı xx, Abdulkadir Ömür x, Vahid Amiri x (Rodallega dk. 61 x), Nwakaeme x, Ekuban xx

Yedekler: Muzaffer Cem Kaplan, Murat Cem Akpınar, Zargo Toure, Berkay Sefa Kara, Uğuzhan Açil, Ali Osman Karnapoğlu, Kerem Baykuş, Tunahan Ergül

Teknik Direktör: Ünal Karamam

Umraniyespor: Burak xx, Uğur xx, Tarık xx, Appindangoye xx, Karahan xx, Timur xx, Serkan xx, Recep x (Muhammed dk. 63 x), Diabang x (Atabey dk. 74 x), Madinda x (Vasilogiannis dk. 46 x), Leandro x

Yedekler: Metin Erol, Bahadır, Alaaddin, Merthan

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Sarı Kartlar: Uğur (Umraniyespor), Ibanez (Trabzonspor) - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:38 Kaynak: İHA

Atabey, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Spor
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