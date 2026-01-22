Zırhlı Araç Kazasında Külçe Altın Kayboldu

BURSA'nın Kestel ilçesindeki imalathaneden alınan külçe altınları çevre illerdeki kuyumculara dağıtmak üzere yola çıkan zırhlı araç, Karacabey ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Araçtaki 3 kişi yaralanırken, birer kiloluk 11 külçe altın kayboldu.

Kaza, 20 Ocak saat 23.30 sıralarında İstanbul-İzmir otoyolu Karacabey yolunda meydana geldi. E.Ö. (21), R.T. (30) ve V.T. (48) Kestel ilçesindeki imalathaneden aldıkları külçe altınları, çevre illerdeki kuyumculara götürmek üzere zırhlı araçla yola çıktı. E.Ö.'nün kullandığı zırhlı araç, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarına savrulan araç, takla attı. Kazada sürücü ile yanındaki 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

SERİ NUMARALARI PAYLAŞILDI

Kazanın ardından zırhlı araçta yapılan incelemede, sevkiyatı yapılan külçe altınlardan 11'inin kayıp olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Yol kenarı ve çevrede dedektörle arama yapılırken, firma yetkililerinin, kaybolan altınlara ait seri numaralarını paylaşarak kuyumcu esnafından da yardım talep ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.