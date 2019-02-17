Son Dakika Haberleri: Ziyaretçilerin Müzik Yapabildiği Sergi Müziksev'de

Ziyaretçilerin Müzik Yapabildiği Sergi Müziksev'de

1 saat önce

ZİYARETÇİLERİN MÜZİK YAPABİLDİĞİ SERGİ MÜZİKSEV'DEİZMİR'de özgün Türk çalgılarının bulunduğu Müziksev Müzik Müzesi'nde sergilenmeye başlayan Annotating Museum 2.2 adlı interaktif sergi, özgün Türk çalgılarını dijitalle birleştirip ziyaretçiye aktif rol vererek, farklı bir deneyim sunuyor.

Ziyaretçilerin Müzik Yapabildiği Sergi Müziksev'de, System.String[]
ZİYARETÇİLERİN MÜZİK YAPABİLDİĞİ SERGİ MÜZİKSEV'DE

İZMİR'de özgün Türk çalgılarının bulunduğu Müziksev Müzik Müzesi'nde sergilenmeye başlayan Annotating Museum 2.2 adlı interaktif sergi, özgün Türk çalgılarını dijitalle birleştirip ziyaretçiye aktif rol vererek, farklı bir deneyim sunuyor.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) bünyesinde Alsancak'ta bulunan özgün Türk çalgılarının sergilendiği Müziksev Müzik Müzesi, Yaşar Üniversitesi Dijital İletişim Tasarımı Bölümü öğretim görevlileri Ceren Kayalar ve Daniele Savasta'nın yürüttüğü müziği dijitalle birleştiren Annotating Museum 2.2 isimli interaktif sergiye ev sahipliği yapıyor. 25 Şubat'a kadar görülebilecek olan sergi, Yaşar Üniversitesi Etkileşim Tasarımı Laboratuvarı'nda yürütülen araştırma projesi 'Exhibits Which Seem To Think'in sonuçlarını içeriyor. Orta Asya'da kullanılagelmiş enstrümanlardan oluşan Müziksev koleksiyonuna deneysel etkileşimli öğelerin yerleştirildiği sergide, müze ziyaretçilerinin izleyici rolünde olduğu geleneksel müze deneyiminin ötesinde yapan ve öğrenen rolüne geçtiği bir deneyim sunmak amaçlanıyor. Mekanik, elektronik, yazılım ve tasarım bileşenlerinden oluşan etkileşimli sergide; enstalasyonlar için rehber niteliği taşıyan bir mobil uygulama, müze koleksiyonunun etkileşimli görselleştirmesi, ses ve gürültü üreten elektronik devreler, 'çok boyutlu' bir sayısal theremin ve beden etkileşimi ile müzik yapmayı sağlayan, hedef kitlesi çocuklar olan iki enstalasyon bulunuyor.

'MÜZEYE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI GETİRMEK İSTEDİK'

Sergi sahiplerinden Ceren Kayalar, müzedeki eserler üzerinden müze deneyimine farklı bir bakış açısı getirmek istediklerini söyleyerek, Buradaki eserlerle müzenin deneyimine farklı bir bakış açısı getirmek istedik. Müzedeki eserlere, vitrinler arkasında oldukları için dokunamıyorsunuz. Onları dinlemeniz bir cep telefonu uygulamasıyla mümkün oluyor ama hepsinin bilgisine erişmek mümkün değil. Biz ziyaretçilerin hem seslere erişimini sağlamak, hem de etkileşimli yerleştirmelerle müzede izleyici olmak yerine yapan ve öğrenen olmalarını istedik. Ziyaretçiler özellikle çocuk odasındaki kinetik etkileşimli enstalasyonu çok beğendiler. Orada ekranın önüne geçtiğinizde vücudunuz ayaklı bir enstrümana dönüşüyor. Onun dışında, İzmir müzelerinde bu tarz yerleştirmeler çok yapılmadığı için herkese farklı geldi. Yerleştirmelerde elektrik bağlantısı olduğu için, bazı insanlar çekindiğini söyledi. Fakat çoğunlukla merak uyandırdı diye konuştu.

Sergideki enstalasyonları anlatan Daniele Savasta ise, Farklı dijital teknolojiler kullanarak müzenin içeriğiyle nasıl iletişim kurabiliriz diye düşündük. Ziyaretçilere veri görselleştirmeden deneysel dijital müzik enstrümanlarına doğru giden bir panorama vaadediyoruz. Burada bedeni kullanarak da müzik üretebiliyoruz. Müziksev müzesine bu teknolojileri uygulayarak farklı bir sergi yarattık dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:58 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadıköy'den Belediye Adayı Olan Emre Kınay, Eleştirilere Ateş Püskürdü Eski Kocası Tarafından Evi Yakılan Kadın, Gördüğü Manzara Karşısında Şoka Girdi

Zincir Marketlerin Tanzim Satış Oyunu Ortaya Çıktı Tanzim Satışların Başlamasının Ardından Fiyatı Düşmeyen Tek Sebze Sivri Biber!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 11:34:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ziyaretçilerin Müzik Yapabildiği Sergi Müziksev'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]