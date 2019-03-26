Ziyarete açıldı denilen müze kapalı çıktı

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Vatandaş, 65 Milyon Yıllık Dev Fosili Evinin Duvarına Taş Olarak Kullanmış

Trans Birey, Öpücük Attığı Adam Tarafından Darp Edildi

Yetiştirdiği Tavukların Yumurtasını 400 TL'den, Civcivini ise Bin TL'den İhraç Ediyor