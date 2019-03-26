Son Dakika Haberleri: Ziyarete Açıldı Denilen Müze Kapalı Çıktı

Ziyarete Açıldı Denilen Müze Kapalı Çıktı

24 dakika önce

Ziyarete açıldı denilen müze kapalı çıktıBURSA - Bursa'nın İznik ilçesindeki müzenin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un incelemesinin ardından ziyarete açıldığı haberleri asılsız çıktı.

Ziyarete açıldı denilen müze kapalı çıktı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesindeki müzenin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un incelemesinin ardından ziyarete açıldığı haberleri asılsız çıktı. Müzeye gezmek için gelen ziyaretçiler içeri alınmadı. Turistler, demir korkulukların ardından bakıp fotoğraf çekti.
Hafta sonu tatili için İznik'e gelen ziyaretçiler, 7 yıldır kapalı olan müzenin kapısından döndü. Müze yetkilileri, gelen ziyaretçileri müzenin halen kapalı olduğunu söyleyerek geri çevirdi. Cumartesi günü müzenin bahçesinde gezen bir grup ziyaretçinin "Kitap Fuarı" çerçevesinde valilik izni ile geldiği öğrenildi. Müzenin halen ziyaretçilere kapalı olduğu belirtilirken, müzenin ziyarete açıldığı yönündeki haberlerin ise doğruyu yansıtmadığı ifade edildi.
16 Mart günü İznik'te incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu devam eden İznik Müzesi'ndeki çalışmalar hakkında, "Acil bir ek kaynak tahsis edip, çok kısa sürede ihalesini yapıp bu yıl içinde mutlaka açacağız. Daha sonra da ikinci etabı için çalışma başlatacağız. Sene sonuna kadar İznik müzesine kavuşacak" demişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:49 Kaynak: İHA

Mehmet Nuri, Kültür ve Turizm Bakanı, İznik, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaş, 65 Milyon Yıllık Dev Fosili Evinin Duvarına Taş Olarak Kullanmış Belediye Başkanlarının Katıldığı Programda Erdoğan Sürprizi Trans Birey, Öpücük Attığı Adam Tarafından Darp Edildi Yetiştirdiği Tavukların Yumurtasını 400 TL'den, Civcivini ise Bin TL'den İhraç Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 15:13:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ziyarete Açıldı Denilen Müze Kapalı Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]