Üniversiteli genç kız ziyaretine gelen abisini göğsünden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Üniversiteli genç kız ziyaretine gelen abisini göğsünden bıçaklayarak öldürdü

01.01.2023 18:37
Üniversiteli genç kız ziyaretine gelen abisini göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Aydın'ın Didim ilçesinde üniversite öğrencisi genç kız, yeni yıl dolayısıyla kendisini ziyarete gelen abisini bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Didim ilçesinde Fevzipaşa Mahallesi 4177 Sokak'ta bir evde yeni yıl akşamı meydana gelen olayda, Ankara'da ikamet eden anne F.U., oğlu O.U. (21) ve gelini S.U. ile birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksek Okulu 2. sınıf öğrencisi olan kızı G.U'yu (20) Didim'deki evinde ziyarete geldi.

ÇIKAN TARTIŞMADA AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ

Gece geç saatlerde ağabey O.U. ile kız kardeşi G.U. arasında kavga çıktı. Kavgada sinirlenen G.U., bıçakla ağabeyini göğsünden bıçakladı. Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

O.U.'nun cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Katil zanlısı G.U. ise emniyet güçlerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Didim, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üniversiteli genç kız ziyaretine gelen abisini göğsünden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

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